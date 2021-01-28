2020 год содержал много неприятных сюрпризов, но одна новость действительно удивила. Впервые за 20 лет моей журналистской карьеры Юлия Тимошенко решила подать на меня иск.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Тимошенко судиться зі мною через статтю, опубліковану влітку 2020 року в англомовній газеті Kyiv Post, під назвою "Прозахідна Тимошенко стає на бік російських агентів в України". У цьому матеріалі я розповів про таємні та явні ознаки співпраці Юлії Тимошенко та Віктора Медведчука.

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Як пов'язані Тимошенко та Медведчук

Співпраця політиків полягає у просуванні спільних антизахідних наративів й подачі скарг в Конституційний Суд, але також й у таких прозаїчних речах, як збереження грошей. Депозити родини Медведчука, тобто політика та його дружини Оксани Марченко, виявилися відкритими в дрібному "Укрбудінвестбанку", власником якого був зять Юлії Тимошенко.

З-поміж майже 100 банків в Україні, серед яких є австрійський "Райффайзен", французький BNP Paribas та навіть російський "Сбербанк", Медведчуки чомусь віддали перевагу установі з кількома філіями й місцем в кінцевій частині рейтингу.

На рахунок у цей банк прийшли по 5,5 мільйона доларів, які заплатили Юлії Тимошенко та її однопартійцю Сергію Власенко в Америці по таємній процедурі досудового врегулювання спору.



Тимошенко та Власенко / Сриншот з відео

Водночас у цей маловідомий банк родини Тимошенко поклали гроші люди з найближчого оточення Медведчука – 2 депутати чинного скликання. Це Тарас Козак, який є формальним власником телеканалів "112", ZIK та NewsОne, які виступають рупорами проросійської пропаганди, а також Василь Німченко, який 17 років тому був суддею Конституційного Суду. Бувши суддею-доповідачем, він дозволив тодішньому президенту Леоніду Кучмі балотуватися на 3 термін.

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Зрештою, вибір Медведчука, його дружини та найближчих депутатів на користь банку Юлії Тимошенко ніколи не коментували й навіть не оскаржували в судовому позові. У моєму розумінні, це є ознакою не просто політичної близькості, але готовності довірити один одному найсокровенніше – гроші.

Що відомо про позов

Тимошенко подала свій позов, при чому зробила це не за адресою моєї реєстрації в Подільському районі Києва, а направила його в Печерський район, де я ніколи не жив та не був прописаний. Зате цей суд є символом продажної юстиції в Україні, адже тут протягом останніх місяців ухвалюють рішення про руйнування справ НАБУ.

Найцікавіше, що Тимошенко не єдина серед політиків, які обирали для суду наді мною неправильну, але вигідну їм юрисдикцію. Окрім неї, так само вчинив й Медведчук. Однак на відміну від позову Медведчука, позов Тимошенко щодо мене потрапив до судді, яка відправила справу на слухання за належною юрисдикцією.

Сам позов Юлії Тимошенко стосується 7 параграфів, де я політично оцінюю її дії або констатую загальновідомі факти. Однак параграфи, які вимагає спростувати Тимошенко, є дуже знаковими. Вони стосуються її політичної біографії, якій цього року виповнюється 25 років.

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Як Медведчук підтримує Тимошенко

Тимошенко вимагає спростування слів про те, що вона "нещодавно здійснила черговий політичний перелом і зараз майже відкрито підтримує Віктора Медведчука, лідера проросійської опозиції в Україні". Політикиня вважає, що ці слова завдають шкоди її діловій репутації. Насправді Тимошенко намагається сказати, що зв'язки з Медведчуком є токсичними для неї. Втім, у пресі міститься велика кількість публікацій та повідомлень на цю тему.



Юлія Тимошенко / Фото "Батьківщини"

Водночас Медведчук називав Тимошенко найбільш підготовленим кандидатом в президенти України перед виборами 2019 року. Аналогічну оцінку пропонував російський сайт "Україна.ру", який просуває кремлівську пропаганду: "Медведчук с середины 2000-х считал, что Тимошенко – лучший вариант для Украины". Російський політолог Станіслав Білковський також детально описував обставини виникнення цього союзу.

"Официальная Россия поддерживает Тимошенко уже не первый день и не первый год. Юлия Тимошенко и Владимир Путин обо всем договорились еще 23 сентября 2005 года. Это был исторический, хотя и полуконфиденциальный, визит Юлии Владимировны в Москву после первой отставки с поста премьер-министра", – наголошував політолог.

Витрати на лобістів в Америці

Друга фраза, яку вимагала спростувати Тимошенко, стосується витрат на лобістів у Америці. Насправді в США ця інформація є публічною – тільки одна з багатьох компаній Wiley Rein LLP повідомила Міністерству юстиції США, що їм переказали 1 мільйон 150 тисяч доларів. Жодної копійки з цих грошей не переказували з офіційного рахунку партії "Батьківщина". Сама Тимошенко також не підписувала платіжок, бо впродовж усіх років її декларація не мала таких грошей.

Натомість виплати лобістам проводили від різноманітних осіб та фірм, в тому числі й офшорних. Одна з компаній, яка платила за лобізм в інтересах Тимошенко, тепер фігурує в гучній справі НАБУ проти депутата багатьох скликань Миколи Мартиненка. Тимошенко була фактично першою, хто залучив американських лобістів на індивідуальній основі. На сайті Мін'юсту США досі зберігається звіт фірми "Едельман" за 1997 рік.

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За організацію візиту Тимошенко у Вашингтон тоді заплатили 116 тисяч доларів. Водночас ці лобісти також частково мали допомагати й тодішньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, засудженому згодом до 8 років тюрми у США.



Павло Лазаренко / Фото AP

Що ще хоче оскаржити Тимошенко

Ще одна фраза, яку намагається оскаржити політикиня, стосується її допомоги при продажі української корпорації "Індустріальний союз Донбасу" "Внєшнєкономбанку" Росії, наглядову раду якої очолював Володимир Путін. Ця транзакція відбулася перед президентськими виборами 2010 року.

Як пише російський Forbes з посиланням на свої джерела, 300 мільйонів доларів з виплачених грошей могли піти на передвиборчу кампанію Тимошенко. Газета "Коммерсант" тоді ж писала, що "с российской стороны сделку курировал лично премьер Владимир Путин".

Четвертою фразою, яку оскаржує Тимошенко, є твердження про те, що газовий контракт 2009 року був невигідним для України. Однак це підтверджує голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, який стверджує, що за 10 років дії контрактів на постачання і транзит газу з російським Газпромом, безповоротні збитки для України сягнули 32,1 мільярда доларів або понад 60 тисяч гривень для кожної української родини.

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Наступний параграф, який вимагають спростувати, стосується спільного подання від фракції Тимошенко та фракції Медведчука до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним того способу, як відбувся анбандлінг "Нафтогазу". Ця спільна творчість 2 політиків може бути вигідна Росії, бо дозволить скасувати "руками України" вигідний транзитний договір, підписаний у 2019 році. Водночас ризик був і залишається високим з огляду на те, з яким завзяттям КСУ протягом 2020 року скасовував завоювання в царині боротьби з корупцією.

І це не лише мої оцінки, але й газового експерта Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики.

Якщо КСУ визнає незаконним розділення "Нафтогазу" та оператора газотранспортних систем, то це створить підстави для Газпрому говорити про недійсність транзитної угоди,

– наголошував експерт.

В останньому блоці своїх претензій Тимошенко протестує проти того, що вона допомагала російській інформаційній атаці щодо мирного врегулювання на Донбасі. Її слова багаторазово використовували як вагомий доказ правдоподібності найабсурдніших звинувачень. Наприклад, начебто причетності української влади до постачання ракетних двигунів у Північну Корею.Також вона співзвучно з російськими медіа просувала тезу про "напад" України на окупований Донбас.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Ще один момент, де я помітив співзвучність позицій Тимошенко і Медведчука, стосується створення міжпарламентської платформи для врегулювання конфлікту на Донбасі. У відкритих джерелах є безліч публікацій на цю тему. "Благословенний" Путіним формат просував Медведчук, але він не мав жодної підтримки в Україні.



Віктор Медведчук / Фото GettyImages

Раптом Тимошенко запропонувала створити місію Верховної Ради для переговорів по Донбасу. Постійний гість на телеканалах Медведчука Михайло Чаплига розтлумачив це як підтримку ініціативи політика.

Цікавим є один важливий момент – Тимошенко заперечує свою спільну діяльність з Медведчуком. Однак навіть після моєї публікації та поданого позову до суду, фракція Тимошенко у складі 14 депутатів голосували за кандидата на посаду судді Конституційного Суду від ОПЗЖ Юрія Павленка.

Вплив Тимошенко у політиці

У 2021 виповнюється 25 років політичній кар'єрі Юлії Тимошенко, яка вперше обралася до Верховної Ради по округу в депресивних районах Кіровоградської області, де народився революціонер Лев Троцький. Політикиня так само безперечно вплинула на розвиток незалежної України, як і Троцький на процеси в постімперській Росії, хоча теж не досягнула найвищої вершини. Протягом останніх місяців Тимошенко суттєво зменшила оберти своєї критики, а її фракція підтримала бюджет на 2021 рік.

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Користуючись тим, що монобільшість "Слуги народу" суттєво втратила депутатську чисельність, Тимошенко намагається просочитися у владу, даючи голоси в критичний момент. За це на посаду глави Державної зерново-продовольчої компанії, як кажуть, призначили її висуванця.

Зважаючи на це, Тимошенко не припинила боротьбу за владу. Втім, виникає питання, чи потрібен всередині влади ще один агент впливу Медведчука.