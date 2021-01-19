Прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года. Несмотря на это, ситуация с фондом будет под контролем. Кроме этого, есть еще достаточно времени, чтобы наладить новые источники финансирования бюджета.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. По его словам, в настоящее время МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет страны для финансирования дефицита.

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Изменение сотрудничества с МВФ

У Министерства финансов была стратегия, ключевой задачей которой было сделать все возможное, чтобы была возможность бюджет 2023 года формировать без прямого вмешательства со стороны МВФ.

То есть это должен был быть ряд шагов, которые сейчас активно внедряют. Уже в 2023 году мы хотим не иметь необходимости финансировать дефицит бюджета за счет прямой помощи МВФ, потому что это крайняя форма поддержки,

– пояснил Марченко.

Министр заявил, что хочет, чтобы форматы сотрудничества с фондом были более договорные и приятные. Для этого мы должны стать сильнее. Это вопрос четких шагов и комплекс мероприятий, а именно:

повышение кредитного рейтинга;

возможность заимствовать капитал на международном рынке;

снижение кредитных рисков.

Справка. В Минфине хотят, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Поэтому, как отметил Марченко, речь идет не об отказе от сотрудничества с фондом. Речь идет о сотрудничестве в понятном формате для всего мира. А, собственно само сотрудничество под угрозой не будет.

"В конце концов, если у нас не удастся, мы всегда сможем обратиться с просьбой поддержки к МВФ и говорить о прямом финансировании бюджета", – подчеркнул Марченко.

Смотрите видео: Марченко о сотрудничестве с МВФ