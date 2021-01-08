Во время авиакатастрофы DC-9 в Эверглейдсе выжить не имел шанса никто из присутствующих на борту. Ужасного падения пассажирского самолета в болотистые низменности Флориды, которые переполнены хладнокровными хищниками, не мог предвидеть никто.

Подробнее о масштабной трагедии на болоте Эверглейдс в Соединенных Штатах Америки – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Спокойное начало вылета самолета DC-9-32

11 мая 1996 года в Майами был теплый весенний день, ничего не предвещало беды. На борту самолета DC-9-32 авиакомпании ValuJet Airlines готовились к вылету. Работники этой же компании загружали передний багажный отсек.

Среди всего прочего, там оказались пиротехнические кислородные генераторы для аварийной подачи кислорода в случае разгерметизации самолета. Однако, как оказалось впоследствии, срок годности этих принадлежностей уже давно истек, что подвергало авиалайнер и пассажиров большой опасности.



Авиалайнер DC-9-32 за год до трагедии / Фото с сайта Airlive

Авиалайнер готовился направиться в Атланту. Полет не предусматривал никаких осложнений, он должен был длиться всего 95 минут, а погода за бортом была на удивление благоприятной. В 13: 58 самолет вырулил на взлетную полосу, именно в это время в коробке самопроизвольно сработал один из кислородных генераторов.

Пожар на борту авиалайнера

В металлическом корпусе вспыхнуло химическое вещество и кислород самопроизвольно начал попадать в багажный отсек. Корпус начал стремительно нагреваться. Уже в следующее мгновение в отсеке вспыхнул пожар. Поскольку никаких систем, которые оповещают о пожаре, на приборной панели DC-9 не было, пилоты ничего не подозревали об опасной ситуации.

В 14:03 авиалайнер поднялся в воздух. Уже через 7 минут на борту начались неполадки. Сперва отключилась подзарядка аккумуляторов, а салон самолета начал наполняться густым дымом. Когда дым добрался до кабины экипажа, пилоты не могли понять, что происходит. Они немедленно подали запрос диспетчеру Международного аэропорта Майами, чтобы он предоставил координаты ближайшего аэропорта, где пилоты могли бы совершить аварийную посадку.

В следующий миг в багажном отсеке взорвалась шина самолета, которая размещалась сразу возле коробок с кислородными генераторами. После этого дым охватил самолет полностью.



Кислородные генераторы / Фото из официального отчета Национального совета по безопасности на Транспорта США

Старшая стюардесса рейса ворвалась в кабину с просьбой выдать пассажирам кислородные маски. Однако пилоты были вынуждены отказать, ведь понимали, что кислород только усилит пожар. Пассажиров охватила паника. Их крики отчаяния попали на запись "черного ящика", который был в кабине пилотов

Пилоты приняли решение немедленно возвращаться в аэропорт Майами, однако осуществить свой замысел им так и не удалось. В тот момент, когда самолет начал разворачиваться, чтобы взять курс на Майами, пол в переднем салоне провалился – кресла вместе с пассажирами полетели в охваченный огнем багажный отсек.

Справка! Пожар быстро распространился по салону авиалайнера. Таким образом, всего через 10 минут после взлета DC-9 вошел в пике и начал падать. Согласно основной версии, пилоты, вероятно, потеряли сознание.

Через несколько секунд самолет рухнул в болото Эверглейдс. 110 человек, находившихся на борту, оказались среди горящих обломков самолета, в естественной среде безжалостных аллигаторов. Ни у одного из пассажиров и членов экипажа не было шанса выжить.



Болотистая местность Эверглейдс насыщена аллигаторами / Фото Getty images

Расследование масштабной трагедии на болоте Эверглейдс

Расследованием причин этой ужасной катастрофы занялся Национальный совет по безопасности в транспорте. Свой отчет они опубликовали через год после трагедии. Именно они сделали выводы, что причиной возгорания в багажном отсеке стали химические кислородные генераторы. Их транспортировали с грубыми нарушениями правил перевозки опасных грузов. Один из них самопроизвольно сработал, что привело к сильному нагреву корпуса, и, как следствие – пожару.

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После этого случая на приборных панелях всех самолетов установили систему быстрого предупреждения о пожаре. Авиакомпания, которой принадлежал самолет этого рейса, в результате катастрофы понесла серьезные убытки. В конце концов ее выкупила другая компания.

Справка. Также было принято решение оштрафовать на 500 000 долларов предприятие SabreTech, из которого произошла поставка смертельного груза на борт самолета. Однако эта компания самоликвидировалась, так и не оплатив штраф.

Трагедия на болотах Эверглейдс штата Флорида вошла в историю как одна из самых масштабных пассажирских авиакатастроф. Однако это была не первая катастрофа, которая произошла в данной местности. За 24 года до этой трагедии, на расстоянии всего 6 километров от места падения DC-9, из-за ошибки экипажа в болото с аллигаторами упал еще один пассажирский самолет.



Авиакатастрофа на болотах Эверглейдс в 1972 году / архивное фото

Пассажирам авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Майами, в тот день повезло чуть больше. Из 176 человек на борту погибло 99. Остальные пассажиры и члены экипажа получили серьезные ранения, но их удалось спасти.