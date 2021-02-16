Непогода в Украине наконец успокаивается: снегопады прекратились, а столбики термометров ползут вверх. Однако оттепель – это не только приближение весны, но и определенная опасность.

С наступлением тепла на головы и крыши автомобилей украинцев "ожидают" сосульки. Поэтому следует не пренебрегать простыми правилами безопасности, чтобы не травмироваться.

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Простые рекомендации могут не только уберечь от травм, но и иногда даже спасти жизнь, напоминает ГСНС.

Потепление: как уберечься от сосулек

Проходя мимо дома или высоких деревьев, убедитесь, что нет угрозы падения снега или льда.

Не ходите под крышей зданий и балконами, по возможности держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов.

Не заходите за пределы установленных ограждений или лент.

Не стоит парковать авто вплотную возле домов или деревьев.

Если во время движения вы услышали подозрительный шум и треск над головой, ни в коем случае не останавливайтесь.

Не поднимайте голову, пытаясь рассмотреть, что там, а как можно скорее отбегите или прижмитесь к стене.

Если вы заметили опасную сосульку, которая высоко свисает над головами прохожих, сообщите об этом в коммунальные службы.

Обязательно расскажите детям об опасности падения сосулек.

Потепление в Украине