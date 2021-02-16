Сосулькопад: как пережить потепление и не получить травмы
Непогода в Украине наконец успокаивается: снегопады прекратились, а столбики термометров ползут вверх. Однако оттепель – это не только приближение весны, но и определенная опасность.
Источник:24 канал
С наступлением тепла на головы и крыши автомобилей украинцев "ожидают" сосульки. Поэтому следует не пренебрегать простыми правилами безопасности, чтобы не травмироваться.
Узнайте Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика
Простые рекомендации могут не только уберечь от травм, но и иногда даже спасти жизнь, напоминает ГСНС.
Потепление: как уберечься от сосулек
- Проходя мимо дома или высоких деревьев, убедитесь, что нет угрозы падения снега или льда.
- Не ходите под крышей зданий и балконами, по возможности держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов.
- Не заходите за пределы установленных ограждений или лент.
- Не стоит парковать авто вплотную возле домов или деревьев.
- Если во время движения вы услышали подозрительный шум и треск над головой, ни в коем случае не останавливайтесь.
- Не поднимайте голову, пытаясь рассмотреть, что там, а как можно скорее отбегите или прижмитесь к стене.
- Если вы заметили опасную сосульку, которая высоко свисает над головами прохожих, сообщите об этом в коммунальные службы.
- Обязательно расскажите детям об опасности падения сосулек.
Потепление в Украине
- С 17 февраля синоптики прогнозируют резкое потепление на части территории Украины. Больше всего потеплеет на Западе. В частности, в Ужгороде температура будет колебаться от -1 до +1 градусов. Во Львове ночью -7... -3.
- В то же время полностью и отовсюду морозы пока не планируют отступать. Холод еще несколько дней будет удержится на северных и центральных областях Украины. В Киеве и Чернигове температура воздуха опустится до 12 градусов мороза.
- В Карпатах на протяжении 16 - 17 февраля будут значительная снеголавинная опасность. В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовской области.
- В Запорожье температура воздуха будет колебаться в пределах +2... +6 градусов. Здесь возможны дожди и даже мокрый снег.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter