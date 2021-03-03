Сосульки и снежные глыбы могут не только упасть и немного повредить авто, а по дороге еще и сбить кондиционер. К сожалению, таких случаев много. Если машину после таких повреждений еще можно восстановить, то кондиционеры по большей части – нет.

Найти виновных

Сосулька, падая с крыши, задела и повредила машину – с таких новостей последние несколько дней начинается утро многих украинцев. К примеру, на днях в центре Киева утром водитель припарковал машину на тротуаре за предупредительной лентой. Вечером обнаружил повреждения стойки и зеркала неизвестного происхождения. Водитель вызвал патрульных, они предположили – авто повредила глыба снега, которая упала с крыши дома. Падая она еще и кондиционер задела. Подтвердил эту версию и полицейский, который следит за безопасностью города через камеры видеонаблюдения. Теперь владельцам машины и кондиционера придется выложить немалые средства на ремонт. Хотя они имеют право подать иск в суд и требовать возмещения ущерба.

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Как убеждает адвокат Денис Головин, в таком случае компенсацию пострадавшему должен выплачивать владелец здания или лицо или орган, в пользовании или на содержании которого находится это здание. По общему правилу, именно эти субъекты несут ответственность в подобных ситуациях.

В случае с многоквартирным домом, это будет ОСМД или субъект, с которым заключен договор на содержание и благоустройство придомовой территории (Жилищно-эксплуатационная организация или подрядная организация, с которой заключен соответствующий договор). Такая норма прописана в отечественном законодательстве. В частности, согласно закону "О обустройстве населенных пунктов".

Что касается офисных зданий, ситуация почти аналогичная, однако есть важный нюанс.

В случае аренды нескольких помещений в здании различными арендаторами, каждый из них обязан содержать принадлежащую им часть здания и может быть привлечен к ответственности за причиненный ущерб,

– подчеркивает Денис Головин.

Адвокат добавляет, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме тем, кто его нанес.

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Аналогичное разъяснение содержит и судебная практика. В постановлении Пленума Верховного Суда Украины указано следующее: суды должны иметь в виду, что вред, причиненный лицу и имуществу гражданина или причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим, при условии, что действия последнего были неправомерными, между ними и вредом есть непосредственная причинная связь и есть вина указанного лица.



Как уберечься от сосулек / Инфографика 24 канала

Пешеходы и жители дома, которые вынуждены были обходить поврежденную снегом машину (напомним, она стояла на тротуаре), считают – собственник должен сам оплачивать ремонт. Ведь он нарушил правила и поставил машину в непредназначенном для этого месте.

Адвокат высказал кардинально другое мнение. По его мнению, факт того, что авто стояло в непредназначенном для этого месте, не повлияет на рассмотрение дела. Имеет значение лишь то, что само событие произошло.

Как получить компенсацию

Адвокат Денис Головин советует придерживаться следующих шагов:

Во-первых, в случае с поврежденным авто, надо вызвать полицию для надлежащего оформления протокола. Как правило, этот документ и все собранные материалы дела (в том случае, если все составлено правильно с указанием всех обстоятельств), в дальнейшем помогут получить возмещение от страховой компании. Обязательно настаивайте, чтобы полиция зафиксировала где именно произошло событие (город, улицу и номер дома, возле которого все произошло). Перед тем, как подписывать протокол внимательно его проверьте.

Во-вторых, этот совет актуален как в случае с кондиционером, так и авто: зафиксируйте событие и место его совершения, побитую технику, основание, что послужило причиной повреждения (падение сосульки, дерева, ветки, столба, и т. п) с привязкой к местности.

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Фотографируя последствия падения снежной глыбы или сосульки необходимо сделать несколько снимков с разных ракурсов. На фото должно быть видно как повреждение автомобиля, снег или сосулька, так и номер автомобиля, признаки, указывающие на место стоянки. Это может быть табличка с названием улицы и номером дома; предполагаемое место, с которого сошел снег.

В-третьих, не лишне заказать и сделать оценку имущественного ущерба, причиненного автомобилю, и собрать соответствующие доказательства (квитанции, чеки, платежные поручения и т. п) стоимости восстановительного ремонта авто.

В-четвертых, правильно определить балансодержателя, то есть фактически "виновное лицо". Например, обратиться в городской совет с запросом о балансодержателе дома, с которого упала сосулька.

В-пятых, не забывайте о свидетелях, камерах видеонаблюдения и видеорегистраторах в автомобилях, которые были рядом с местом происшествия. Эти все данные в совокупности и будут служить доказательствами.

Если владельцы кондиционера и машины – разные, можно скооперироваться и подать коллективный иск в суд.

По убеждению Дениса Головина, получить компенсацию за такое повреждение реально. Дело времени и, как говорится, желания.