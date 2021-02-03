Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоялось 3 февраля. Ситуацию на Донбассе на этот раз обсуждали главы делегаций. Украина в очередной раз подчеркнула необходимость открытия КПВВ и освобождения удерживаемых лиц.

Источник: телеграмм украинской делегации в ТКГ

Заседание состоялось в сокращенном формате, дебаты не проводили по личным причинам спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау.

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Вместо Грау заседание проводил ее заместитель Реми Дюфло. Стороны заслушали отчеты координаторов рабочих групп.

Мероприятия, на которых настаивает украинская делегация:

сохранение режима прекращения огня,

беспрепятственный доступ Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,

освобождение удерживаемых лиц,

разблокировка российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда,

финализация договоренности о 19 участков разминирования,

финализация договоренности о 4 новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.

Украина выполнит все технические условия для работы КПВВ

Представители Украины отметили, что Киев выполнит необходимые технические условия для полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".



Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы,

– сказано в сообщении украинской делегации.

Также участники ТКГ продолжают обсуждение технических условий, которые позволят восстановить ремонт газораспределительной станции в Марьинке. Украина подчеркнула, что обеспокоена тем, что на оккупированные территории не пропускают представителей МАГАТЭ.

Ситуация на Донбассе обострилась из-за так называемого "форума" пропагандистов

Отметим, что ранее о том, что ситуация на Донбассе обостряется, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Говорилось о проведении так называемого "форума" в Донецке, в котором приняли активное участие российские пропагандисты и политики. Кравчук настаивал, что представители оккупантов должны определиться, кого именно они представляют.