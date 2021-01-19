Состоялось очередное заседание подгрупп ТКГ: что обсуждали
В режиме видеоконференции 19 января состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп ТКГ. В частности, на нем обсудили передвижение населения через КПВВ и обмен пленными.
О повестке дня заседания в телеграм-канале сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
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Что обсудили на заседании
- Обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;
- обмен пленными;
- проработка мероприятий в сфере пропавших без вести;
- украинский "План совместных действий".
Украинская делегация подчеркнула, что одним из принципиальных вопросов работы Гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков. Они должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье".
Украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в Гуманитарной группе послу Фришу способствовать определению точек разворота с помощью координатора Подгруппы по безопасности Чевика,
– подчеркнула делегация.
Руководитель Гуманитарной подгруппы нардеп Галина Третьякова в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, а ОБСЕ – поддержать разблокировку.
Во время заседания Политической подгруппы ее координатор посол Пьер Морель представил свой анализ "Плана совместных действий" и замечаний российской стороны.
Украинская делегация предложила Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ.
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