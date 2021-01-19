В режиме видеоконференции 19 января состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп ТКГ. В частности, на нем обсудили передвижение населения через КПВВ и обмен пленными.

О повестке дня заседания в телеграм-канале сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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Что обсудили на заседании

Обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

обмен пленными;

проработка мероприятий в сфере пропавших без вести;

украинский "План совместных действий".

Украинская делегация подчеркнула, что одним из принципиальных вопросов работы Гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков. Они должны перевозить людей через линию разграничения в районе КПВВ "Счастье".

Украинская сторона обратилась с просьбой к координатору ОБСЕ в Гуманитарной группе послу Фришу способствовать определению точек разворота с помощью координатора Подгруппы по безопасности Чевика,

– подчеркнула делегация.

Руководитель Гуманитарной подгруппы нардеп Галина Третьякова в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс обмена, а ОБСЕ – поддержать разблокировку.

Во время заседания Политической подгруппы ее координатор посол Пьер Морель представил свой анализ "Плана совместных действий" и замечаний российской стороны.

Украинская делегация предложила Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ.

Обратите внимание! Эти вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января 2021 года.