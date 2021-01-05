Соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ: в чем дело
Бывшего народного депутата и близкого соратника пятого президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко – вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Он является свидетелем по делу о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами на Полтавщине.
Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин НАБУ опубликовало повестку о вызове Игоря Кононенко.
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Кононенко необходимо прибыть 11 января, в 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".
В НАБУ сообщили, что речь идет о деле, открытом 2 марта 2018 года, о злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.
Кононенко является свидетелем в уголовном производстве относительно выдачи по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой "Аркона Газ-Энергия".
Повестка о вызове в НАБУ / Фото с сайта Бюро
Что известно об Игоре Кононенко
- Один из самых одиозных соратников пятого президента Петра Порошенко, его правая рука и совладелец бизнесов. Ранее украинские СМИ публиковали ряд расследований, в которых Кононенко называли одним из самых влиятельных людей в государстве.
- Кононенко подозревали и в участии в масштабных махинациях в энергетической сфере. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов. На этих записях участники обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
- В августе 2019 года НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования им недостоверной информации.
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