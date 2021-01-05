Бывшего народного депутата и близкого соратника пятого президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко – вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Он является свидетелем по делу о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами на Полтавщине.

Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин НАБУ опубликовало повестку о вызове Игоря Кононенко.

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Кононенко необходимо прибыть 11 января, в 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".

В НАБУ сообщили, что речь идет о деле, открытом 2 марта 2018 года, о злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.

Кононенко является свидетелем в уголовном производстве относительно выдачи по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой "Аркона Газ-Энергия".

Повестка о вызове в НАБУ / Фото с сайта Бюро

Что известно об Игоре Кононенко