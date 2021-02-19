Юридичний захист Порошенка і геніальний маркетинговий хід, – Солонтай про "Прямий"
Напередодні ввечері 5-й президент Петро Порошенко заявив, що відтепер він офіційний власник телеканалу "Прямий". Експерти вважають, що це гарний маркетинговий хід.
Источник:24 канал
Щоправда цей телеканал і так пов'язували з Порошенком. Попри це він свій стосунок до медіаресурсу відкидав. Про це в прямому ефірі говорив Олександр Солонтай, експерт з політики.
Цікаво Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий"
Солонтай вважає, що рішення нарешті оформили канал на Порошенка, який і є реальним його власником – правильне. Він наголосив, що "нехай правова складова співпадає з фактичною".
Щодо того, що на РНБО не збиралися закривати "Прямий". Навіть якщо це так, то це геніальний маркетинговий хід, бо це реклама каналу. Ви ж про нього говорите,
– наголосив експерт.
Юридичний захист
Він вважає, що така заява – це юридичний захист. Вони просто переоформили власність, щоправда, "на самого себе".
"Але одна справа, коли це оформлено на людину, яка засновувала телеканал, інша – коли Порошенко перешов у юридичну власність, а не просто його фінансував", – зазначив Солонтай.
Санкції проти "Прямого"
- 18 лютого Порошенко заявив, що купив "Прямий". А таке рішення пояснив санкціями проти його власника Володимира Макеєнка. Відповідне рішення, за його словами, РНБО мала б ухвалити власне на цьому засіданні 19 лютого.
- Колишній нардеп Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела заявив, що на засіданні РНБО ніхто не збирався вводити санкції проти "Прямого", ні проти його фіктивного власника Володимира Макеєнка.
- Також речниця Зеленського Юлія Мендель запевнила, що санкції проти прямого не збирались вводити.
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