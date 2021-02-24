В опорном пункте ВСУ возле Чермалыка 24 февраля произошел резонасный инцидент. Туда заявился вооруженный ножом боевик. Обезвредить противника удалось украинскому военнослужащему. Теперь защитника представят к государственной награде.

Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выразило благодарность родителям смельчака за воспитание сына.

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Солдату удалось выстрелить в нападавшего

В Вооруженных силах отметили, что солдат Герман Г. – настоящий воин, который обезвредил и задержал представителя российских оккупационных сил.

Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом,

– говорится в сообщении оперативного командования "Восток".

За личное мужество и профессионализм солдата представят к государственной награде.

Что известно о нападении боевика

Боевик в форме оккупантов набросился на украинского военного с ножом.

Он даже порезал нашему защитнику щеку.

Украинский воин выстрелил нападающему в туловище.

Раненого боевика забрали в больницу.

Жизни и здоровью нашего солдата ничего не угрожает.

Обратите внимание! Сейчас проводят расследование и выясняют, как именно боевик оказался на украинской позиции.

Смотрите на карте, где расположен Чермалык: