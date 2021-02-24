Благодарность родителям за сына: солдата, обезвредившего боевика, наградят – фото 18+
В опорном пункте ВСУ возле Чермалыка 24 февраля произошел резонасный инцидент. Туда заявился вооруженный ножом боевик. Обезвредить противника удалось украинскому военнослужащему. Теперь защитника представят к государственной награде.
Источник:24 канал
Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выразило благодарность родителям смельчака за воспитание сына.
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Солдату удалось выстрелить в нападавшего
В Вооруженных силах отметили, что солдат Герман Г. – настоящий воин, который обезвредил и задержал представителя российских оккупационных сил.
Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом,
– говорится в сообщении оперативного командования "Восток".
За личное мужество и профессионализм солдата представят к государственной награде.
Что известно о нападении боевика
- Боевик в форме оккупантов набросился на украинского военного с ножом.
- Он даже порезал нашему защитнику щеку.
- Украинский воин выстрелил нападающему в туловище.
- Раненого боевика забрали в больницу.
- Жизни и здоровью нашего солдата ничего не угрожает.
Смотрите на карте, где расположен Чермалык:
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