Сокращение полномочий ОАСК: Вовк убеждает, что Зеленский находился "под давлением"
Скандальный глава Окружного административного суда Киева Вовк утверждает, что президент Владимир Зеленский инициировал законопроекты о сокращении полномочий суда, находясь "под определенным давлением". Эти законопроекты судья назвал политически мотивированными.
Источник:"Суспільне"
Вовк признал, что президент воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Рады.
Важно Зеленский уже внес в Раду законопроекты о сокращении полномочий ОАСК
Что заявил Вовк
Судья утверждает, что инициатива Зеленского якобы появилась под определенным давлением. Однако Вовк не сказал, под чьим давлением.
Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, так называемых "представителей гражданского общества", – точно сказать сложно,
– утверждает глава ОАСК.
Кроме того, Вовк говорит, что внесение таких законопроектов является "скорее политически мотивированным", чем обоснованным объективными причинами. Однако Вовк заявил, что позиция ОАСК – нейтральная. Глава отметил, что суд будет продолжать осуществлять правосудие.
Что этому предшествовало
- В Верховной Раде 15 февраля зарегистрировали законопроекты о сокращении полномочий ОАСК. Ранее их анонсировал глава государства.
- В частности, ряд судебных споров хотят забрать из исключительной подсудности ОАСК и передать их Верховному суду в качестве суда первой инстанции.
- Кстати, 2 законопроекта Зеленский обозначил как неотложные.
- Перед тем ОАСК отличился своими скандальными решениями. Например, вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название – Московский.
- Также ОАСК отменил постановление Кабмина о новой редакции украинского правописания.
- Самого Вовка же подозревают в попытке захвата власти.
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