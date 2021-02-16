Скандальный глава Окружного административного суда Киева Вовк утверждает, что президент Владимир Зеленский инициировал законопроекты о сокращении полномочий суда, находясь "под определенным давлением". Эти законопроекты судья назвал политически мотивированными.

Вовк признал, что президент воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Рады.

Важно Зеленский уже внес в Раду законопроекты о сокращении полномочий ОАСК

Что заявил Вовк

Судья утверждает, что инициатива Зеленского якобы появилась под определенным давлением. Однако Вовк не сказал, под чьим давлением.

Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, так называемых "представителей гражданского общества", – точно сказать сложно,

– утверждает глава ОАСК.

Кроме того, Вовк говорит, что внесение таких законопроектов является "скорее политически мотивированным", чем обоснованным объективными причинами. Однако Вовк заявил, что позиция ОАСК – нейтральная. Глава отметил, что суд будет продолжать осуществлять правосудие.

Что этому предшествовало