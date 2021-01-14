Профильный комитет поддержал сокращение количества нардепов в Верховной Раде. Если президентский законопроект поддержит необходимое количество депутатов, то уже в следующем составе парламента их как раз и будет 300.

Позиция "Слуги народа"

Проект закона должны поддержать не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть 300 депутатов. Об этом сообщила депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на 24 канале.

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"Я голосовала "за" предварительное одобрение в парламенте и в опросе президента голосовала за сокращение. И я готова поддержать при голосовании в целом. Здесь нужно 300 голосов и нашей фракции не будет достаточно, даже если 100% проголосуют. Однозначно нужна поддержка других фракций", – объяснила Евгения Кравчук.

По ее словам, ранее бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поддерживал сокращение количества депутатов, так же тогдашняя кандидат в президенты Юлия Тимошенко вспомнила такую ​​инициативу в свой программе.

Однако сейчас и "Голос", и "Батькивщина" воздержались при голосовании в комитете за это решение. Это демонстрирует то, как меняется мнение от точки сидения,

– сказала она.

Как на это отреагируют олигархи

Евгения Кравчук объяснила: "Я думаю, что у крупного бизнеса, олигархов всегда будет соблазн как-то влиять политически на решения тех или иных депутатов, я думаю, что до следующих выборов все проанализируют, в том числе и мы, какие-то определенные лоббирования отдельных интересов и когда будут делегировать кандидатов от партий, то они, в частности, учтут, соблюдали ли депутаты партийную дисциплину, отвечали ли за свои слова перед фракцией или перед кем-то".

Что говорят в "Голосе"

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что в программе фракции есть положение о сокращении количества депутатов.

"В принципе, количество депутатов на эффективность работы представительного органа влияет минимально, больше влияет их профессионализм. Прошлый состав и этот имел одинаковое количество нардепов, но качество подготовленных и принятых законопроектов прошлым составом и этим составом существенно различаются. К сожалению, с худшим результатом для действующего. Почему? Потому что профессиональный уровень, в частности части представителей монобольшинства, впервые попавших в парламент, является малоудовлетворительным", – отметил он.

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Однако, по словам Юрчишина, президентская инициатива о сокращении количества депутатов до 300 содержит и другие положения, как, например, из Конституции убирается положение о персональном прямом голосовании.

К такому внедрению относятся с предостережением очень многие развитые страны. Например, использование определенных элементов электронного декларирования США претерпело атак со стороны России. А уровень защиты избирательной системы США и Украины не к сравнению,

– сказал депутат.

Также добавил: "Соединяя сокращение количества депутатов с изменением системы голосования, президент готовит путь к возможным фальсификациям в дальнейшем голосовании, желая того или нет, или создает условия, чтобы за эту позицию не проголосовали достаточное количество депутатов. Партия "Голос" еще будет определяться, готовы ли мы ради сокращения количества депутатов ставить мину замедленного действия на систему прямых выборов и участия в выборах. Окончательная позиция "Голоса" будет сформирована, когда закон будет в зале".