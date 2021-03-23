Сегодня в России повторяется ситуация 2013 года. Весь цивилизованный мир встал против Владимира Путина, а внутри России его рейтинги сильно пошатнулись.

Как и в предыдущие годы, Путин попытается спасти ситуацию в глазах россиян очередной "победной" войной. И по некоторым направлениям он уже начал подготовку к войне.

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К тому же в союзники Кремль берет террористов. Подробнее о возможной надвигающейся эскалации расскажет журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий. Не пропустите прямую трансляцию на ютуб-канале 24 канала в 20:00.

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