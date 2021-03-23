Союзники России – террористы: как Путин готовится к войне
Сегодня в России повторяется ситуация 2013 года. Весь цивилизованный мир встал против Владимира Путина, а внутри России его рейтинги сильно пошатнулись.
Источник:24 канал
Как и в предыдущие годы, Путин попытается спасти ситуацию в глазах россиян очередной "победной" войной. И по некоторым направлениям он уже начал подготовку к войне.
Интересно Россия не выиграет холодную войну с Западом: Путин готовит новое вторжение
К тому же в союзники Кремль берет террористов. Подробнее о возможной надвигающейся эскалации расскажет журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий. Не пропустите прямую трансляцию на ютуб-канале 24 канала в 20:00.
Смотрите прямой эфир с Алексеем Печий:
Отношения между США и Россией напряглись: почему
- Президент США Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина убийцей. Также сказал, что российский президент заплатит за вмешательство в американские выборы.
- После таких слов Кремль потребовал официального извинения перед президентом России.
- В Белом доме заявили, что Байден не жалеет о своем тезисе. Российские власти вызвали своего посла из США.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter