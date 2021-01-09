Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году в Украине удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест. Как сказал премьер, это произошло благодаря правительственным программам поддержки бизнеса.

Ключевую роль сыграла программа по частичной безработице. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Премьер пояснил, что по этой программе Государственная поддержка бизнеса составила более 3 миллиардов гривен. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году трудоустроили более 600 тысяч украинцев.

По состоянию на 4 января 2021 года в пределах выплаты единовременного пособия в 8000 грн для предпринимателей и наемных работников государство уже выплатило 3,6 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантина. В частности, ФОП и их наемным работникам пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.

Что известно о помощи бизнесу на время карантина

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 до 31 декабря могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен.

Власти ввели эту помощь перед Национальным локдауном, который стартовал 8 января и продлится до 24 января.

О том, сколько предпринимателей воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%" – читайте здесь.