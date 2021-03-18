Согласитесь ли вы на бесплатную прививку от COVID-19 вне очереди: опрос
В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса. По состоянию на 18 марта прививки уже сделали 81 754 украинца.
Источник:24 канал
Такое количество людей получило одну дозу препарата. Двумя дозами вакцинировали пока 1 человека – врача, которая по контракту работала на Мальдивах.
Читайте также Больше половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19: детали опроса
Что известно о вакцинации в Украине
- Первые поставки вакцины в Украину поступили в феврале. Кстати, Украина использует для прививок индийский препарат Covishield, который производят по лицензии Оксфорд AstraZeneca
- Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
- В марте прививался министр здравоохранения Максим Степанов, президент Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- К слову, Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.
- Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году. Однако он добавил, что украинцы не смогут выбирать, какой вакциной их делать.
Предлагаем высказать свое мнение относительно того, пошли бы вы на бесплатную вакцинацию вне очереди.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter