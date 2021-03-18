В Украине с 24 февраля продолжается вакцинация против коронавируса. По состоянию на 18 марта прививки уже сделали 81 754 украинца.

Такое количество людей получило одну дозу препарата. Двумя дозами вакцинировали пока 1 человека – врача, которая по контракту работала на Мальдивах.

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Что известно о вакцинации в Украине

Предлагаем высказать свое мнение относительно того, пошли бы вы на бесплатную вакцинацию вне очереди.

Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала