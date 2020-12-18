Соцзащита во время карантина: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон о социальной защите населения во время карантина. В частности, проект предусматривает пособие по безработице.
Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержку людей во время карантина, сообщает пресс-служба Офиса Президента. Кстати, парламент принял закон 2 декабря.
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Что предусматривает закон
- Инициатива предусматривает пособие по частичной безработице застрахованным людям, если они потеряли доход из-за карантина. Также это касается граждан, получающих пенсии.
- Также закон регулирует отдельные вопросы, связанные с приобретением статуса безработного и получением пособия.
- Кроме того, закон касается помощи ветеранам российско-украинской войны. В частности, военные могут единовременно получить ваучер для переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных экономических сферах.
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