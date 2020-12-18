Президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон о социальной защите населения во время карантина. В частности, проект предусматривает пособие по безработице.

Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержку людей во время карантина, сообщает пресс-служба Офиса Президента. Кстати, парламент принял закон 2 декабря. К теме Рада проголосовала за изменения по соцзащите населения из-за COVID-19 Что предусматривает закон Инициатива предусматривает пособие по частичной безработице застрахованным людям, если они потеряли доход из-за карантина. Также это касается граждан, получающих пенсии.

Также закон регулирует отдельные вопросы, связанные с приобретением статуса безработного и получением пособия.

Кроме того, закон касается помощи ветеранам российско-украинской войны. В частности, военные могут единовременно получить ваучер для переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных экономических сферах. Обратите внимание! Зеленский 7 декабря подписал закон о поддержке бизнеса на время карантина. Проекты предусматривают материальную помощь для предпринимателей. Например, единовременные выплаты по 8 тысяч гривен.