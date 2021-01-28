Верховная Раде поддержала проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Эти меры должны принять Кабмин и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольный комитет.

Источник: 24 канал

Проект постановления получил номер 4650. Среди инициаторов – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Как голосовали за постановление о соцзащите населения из-за повышения тарифов

Голосование за проект постановления состоялось 28 января.

За проголосовали 337 нардепов.

Против высказались 0.

27 парламентариев воздержались.

Не голосовали 27.

Всего участие в глоссировании приняли 365 народных избранников.

Добавим, во время обсуждения постановления депутаты акцентировали внимание на недавнем росте цен и на финансовом ударе, которого понесли из-за этого украинцы.

Какие шаги должны предпринять органы власти: что предлагает документ

Ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, поставки горячей воды, электроэнергии и природного газа.

Установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч в месяц (включительно).

Установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тысяч кВт/ч в месяц (включительно).

Усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей.

Рассмотреть возможность компенсации затрат за объем потребленной электроэнергии до 3 тысяч кВт/ч в месяц (включительно). Речь идет о компенсации потребителям, проживающим в домах.

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Что этому предшествовало

Кабинет Министров перед Новым годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения , хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час.

, хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час. Кроме того, выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний. В результате средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию.

для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний. В результате средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию. Также с 1 января выросла цена за транспортировку газа. У каждого поставщика тарифы разные. Подробнее читайте здесь.

В то же время Нафтогаз поднял цену на газ для населения за январь на 14%. Так, по тарифу "месячный" украинцам придется выложить 7,22 гривны за кубический метр.

за январь на 14%. Так, по тарифу "месячный" украинцам придется выложить 7,22 гривны за кубический метр. 18 января Кабмин ввел государственное регулирование цены на газ. Говорится о фиксации цены в 6,99 гривны. Будет действовать такой тариф с 1 февраля до 31 марта.



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