Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой безотлагательно исправить юридическую коллизию в законе о социальной защите инвалидов. Президент просит рассмотреть этот документ вне очереди.

Речь идет о Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью".

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Что известно о юридической коллизии в законе

Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений не соответствует Конституции. Оно предусматривает, что закон вступает в силу до его официального опубликования.

Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

Что говорит президент

Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, поскольку считает документ очень важным для обеспечения общественной справедливости касательно социальной защиты людей с инвалидностью.

Социально справедливое общество, где каждый чувствует себя в безопасности, предполагает заботу о менее защищенных. Я обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за противоречия конституционным нормам,

– отметил глава государства.

Президент пообещал, что не допустит этого, а "люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины".

Закон вернули в парламент для срочной и внеочередной доработки.

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Напомним, ранее Зеленский призвал председателя Кабинета Министров Дениса Шмыгаля усилить поддержку людей с инвалидностью, чтобы уменьшить для них риски от COVID-19.