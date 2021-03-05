Офис генпрокурора инициирует создание в соцсетях онлайн-каналов доверия для несовершеннолетних детей. В частности, говорится о подростках, ставших жертвами или свидетелями преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, такие каналы создадут в соцсетях и мессенджерах Instagram, Snapchat или Telegram. Благодаря этому дети смогут сообщить о совершении преступления в отношении них.

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Несовершеннолетние смогут прислать аудиозаписи и фото для подтверждения информации о преступлениях или насилии. При необходимости им также предоставят первичную правовую, психологическую или медицинскую помощь, если им нанесут телесные повреждения.

Такая модель эффективной помощи пострадавшим действует, в частности в Эстонии, и к таким web-правоохранителям есть доверие. Мы тоже хотим максимально осовременить процессы,

– заявил заместитель генпрокуроркы Гюндуз Мамедов.

Мамедов также отметил, что несовершеннолетним детям хотят дать возможность говорить о собственных проблемах в удобном для них формате.

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Заместитель генпрокурора заявил, что несовершеннолетней жертве или свидетелю на начальном этапе проще написать или отправить голосовое сообщение о событии. В некоторых случаях это может быть и безопаснее для ребенка, если обидчик находится рядом.

Обратите внимание! В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, количество правонарушений против детей возросло почти на 20%. Более 5,2 тысячи детей пострадали от преступлений. В то же время количество детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в частности изнасилований, выросло на 37%.