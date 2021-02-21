Социальные сети делают нас счастливее: устаревшие мифы, в которые не стоит верить
Пользователями социальных сетей в мире являются около 3,5 миллиарда людей, а это почти половина населения мира – 45%. По статистике, в течение жизни пользователь проводит в соцсетях около 5 лет и 3 месяцев.
Источник: "Осторожно, миф!" на 24 канале
Так какие мифы распространяются среди пользователей сети и что за ними кроется на самом деле – читайте дальше.
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Миф 1. Присутствие во всех соцсетях делает счастливее
Президент Кембриджского сообщества в Украине Алина Свидерская считает, что надо действовать наоборот. То есть, чтобы быть по-настоящему счастливым, нужно из всех социальных сетей удалиться. По ее словам, сетей стало как много, что они заменяют реальную жизнь. "Ты находишься в каком-то вакууме информационной манипуляции", – отметила она.
Я пробовала лимитировать время, пару часов в день, но это не помогало, поэтому попыталась вообще отказаться и пожить жизнью, как будто нет соцсетей. У меня было такое ощущение, что я якобы буду терять какую-то важную информацию,
– рассказала Свидерская.
По словам социального и военного психолога Олега Покальчука, соцсети были построены на регуляции дружбы, эмуляции отношений и в результате эмуляции через имитацию.
Миф 2. Жизнь других более полноценна, чем моя собственная
Алина Свидерская считает, что в сеть попадает не то, что тебя интересует, а то, что хотят тебе показать. "Ты сознательно идешь на то, что ты смотришь уже отфильтрованную информацию и не факт, что она правдива", – отметила она. Если люди будут воспринимать серьезно всю информацию из сети, это может привести к психологическим проблемам.
Еще одна причина активного пользования социальными сетями – это одиночество. Например, человек испытывает потребность показывать свою жизнь, чувствует, что это, возможно, кому-то интересно. Он ищет одобрения и коммуникации,
– отметила психолог Инна Давыденко.
Преимущества соцсетей
По мнению Свидерской, люди получили смысл жизни в соцсети, самореализуются благодаря сети. Если кто-то находит для себя много позитива, это хорошо. Впрочем, некоторые живут другой жизнью и смотрят на интересные сториз, воспринимая информацию неправильно. "Они (блогеры – 24 канал) такие активные и успешные, ездят по миру, а я тут сижу и смотрю в телефон", – приводит пример она.
Это может неправильно мотивировать, человек может не знать историю другого человека и делать неправильные выводы, а потом на себя это проецировать,
– объяснила президент Кембриджского сообщества в Украине.
Миф 3. Существует доверие к "друзьям" в соцсетях. Там проще общаться.
Как заметил психолог Олег Покальчук, коммуникация в социальных сетях может быть определенным видом оружия. Сеть потенциально, а иногда и физически доводит людей до самоубийства. Также существует культурная проблема в том, что украинцы – люди процесса, а не результата. Соцсети действительно облегчают общение, но когда этого становится слишком много, это выбивает из гармонии и отрывает от реальной жизни.
Миф 4. Просмотр соцсетей – это отдых
По словам психолога Инны Давыденко, использование социальных сетей может быть как вредным, так и полезным. Свидерская отмечает, что когда человек пытается отдохнуть, используя соцсети, его мозг загружается еще больше. "У тебя есть свободная минута и ты просто слушаешь тишину – это перезагрузка лучше, чем просто смотреть соцсети", – заявила она.
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Зависимость от сети
Психолог Покальчук отметил, что имитация дружбы и имитация отношений оказывают негативное влияние. "В определенной степени соцсети можно сравнить, возможно, с алкоголем. В каких-то дозах, в каких-то особых обстоятельствах – это пищевой продукт. Впрочем, в другой ситуации – это может быть губительно для человека и его психики", – подчеркнул он.
Угроза соцсетей заключается в том, что они вызывают привыкание. Мы видим там идеальную жизнь, а на самом деле – только верхушку айсберга,
– объяснила Давыденко.
Миф 5. Соцсети созданы для того, чтобы люди не были одинокими
"Интересный феномен – соцсети были созданы, чтобы не быть одиноким, но привели к тому, что люди чувствуют себя еще более одинокими. Возможно, это из-за того, что пользователи видят только картинку успешности всех остальных", – отметила Алина Свидерская. По словам Покальчука, страх одиночества безусловно существует.
Что такое проблема 8050?
В Японии так называют период, который произойдет через десятилетия. 80 – это возраст родителей, у которых будут 50-летние дети-пользователи – хикикомори. Хотя этот феномен и называют чисто японским – в мире есть их последователи.
Юридически, хикикомори – это лица, которые отказываются покидать родительский дом и изолируют себя от общества и семьи в отдельной комнате в течение более чем 6 месяцев. Парадоксально, но именно несправедливость родителей и общества становится причиной затворничества миллионов трудоспособных молодых японцев. Единственной связью с внешним миром становится для них интернет.
Давыденко отметила, что необходимо контролировать свое пребывание в социальных сетях, а также выделять на это определенное время, чтобы не было скачков внимания. Иначе это может привести к тому, что мы не сможем сконцентрироваться на работе, учебе или личной жизни.
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Мы рассмотрели только личностное влияние социальных сетей на каждого из пользователей. Помните, что каждый ваш клик или реакция где-то записываются. Это, чтобы больше продать товаров. Таким образом мы, пользователи соцсетей стали товаром и глобальным исследованием наших предпочтений маркетологами. Главное при этом – не терять себя.
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