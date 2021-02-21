Пользователями социальных сетей в мире являются около 3,5 миллиарда людей, а это почти половина населения мира – 45%. По статистике, в течение жизни пользователь проводит в соцсетях около 5 лет и 3 месяцев.

Источник: "Осторожно, миф!" на 24 канале

Так какие мифы распространяются среди пользователей сети и что за ними кроется на самом деле – читайте дальше.

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Миф 1. Присутствие во всех соцсетях делает счастливее

Президент Кембриджского сообщества в Украине Алина Свидерская считает, что надо действовать наоборот. То есть, чтобы быть по-настоящему счастливым, нужно из всех социальных сетей удалиться. По ее словам, сетей стало как много, что они заменяют реальную жизнь. "Ты находишься в каком-то вакууме информационной манипуляции", – отметила она.

Я пробовала лимитировать время, пару часов в день, но это не помогало, поэтому попыталась вообще отказаться и пожить жизнью, как будто нет соцсетей. У меня было такое ощущение, что я якобы буду терять какую-то важную информацию,

– рассказала Свидерская.

По словам социального и военного психолога Олега Покальчука, соцсети были построены на регуляции дружбы, эмуляции отношений и в результате эмуляции через имитацию.

Справка. Существует термин FoMO (fear of missing out), что переводится, как синдром упущенных возможностей.

Миф 2. Жизнь других более полноценна, чем моя собственная

Алина Свидерская считает, что в сеть попадает не то, что тебя интересует, а то, что хотят тебе показать. "Ты сознательно идешь на то, что ты смотришь уже отфильтрованную информацию и не факт, что она правдива", – отметила она. Если люди будут воспринимать серьезно всю информацию из сети, это может привести к психологическим проблемам.

Еще одна причина активного пользования социальными сетями – это одиночество. Например, человек испытывает потребность показывать свою жизнь, чувствует, что это, возможно, кому-то интересно. Он ищет одобрения и коммуникации,

– отметила психолог Инна Давыденко.

Преимущества соцсетей

По мнению Свидерской, люди получили смысл жизни в соцсети, самореализуются благодаря сети. Если кто-то находит для себя много позитива, это хорошо. Впрочем, некоторые живут другой жизнью и смотрят на интересные сториз, воспринимая информацию неправильно. "Они (блогеры – 24 канал) такие активные и успешные, ездят по миру, а я тут сижу и смотрю в телефон", – приводит пример она.

Это может неправильно мотивировать, человек может не знать историю другого человека и делать неправильные выводы, а потом на себя это проецировать,

– объяснила президент Кембриджского сообщества в Украине.

Миф 3. Существует доверие к "друзьям" в соцсетях. Там проще общаться.

Как заметил психолог Олег Покальчук, коммуникация в социальных сетях может быть определенным видом оружия. Сеть потенциально, а иногда и физически доводит людей до самоубийства. Также существует культурная проблема в том, что украинцы – люди процесса, а не результата. Соцсети действительно облегчают общение, но когда этого становится слишком много, это выбивает из гармонии и отрывает от реальной жизни.

Обратите внимание! Человек тратит на пролистывание ленты соцсетей и переписку в мессенджерах 142 минуты в день.

Миф 4. Просмотр соцсетей – это отдых

По словам психолога Инны Давыденко, использование социальных сетей может быть как вредным, так и полезным. Свидерская отмечает, что когда человек пытается отдохнуть, используя соцсети, его мозг загружается еще больше. "У тебя есть свободная минута и ты просто слушаешь тишину – это перезагрузка лучше, чем просто смотреть соцсети", – заявила она.

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Зависимость от сети

Психолог Покальчук отметил, что имитация дружбы и имитация отношений оказывают негативное влияние. "В определенной степени соцсети можно сравнить, возможно, с алкоголем. В каких-то дозах, в каких-то особых обстоятельствах – это пищевой продукт. Впрочем, в другой ситуации – это может быть губительно для человека и его психики", – подчеркнул он.

Угроза соцсетей заключается в том, что они вызывают привыкание. Мы видим там идеальную жизнь, а на самом деле – только верхушку айсберга,

– объяснила Давыденко.

Интересно! Со времени основания в Instagram загружено более 16 миллиардов фото.

Миф 5. Соцсети созданы для того, чтобы люди не были одинокими

"Интересный феномен – соцсети были созданы, чтобы не быть одиноким, но привели к тому, что люди чувствуют себя еще более одинокими. Возможно, это из-за того, что пользователи видят только картинку успешности всех остальных", – отметила Алина Свидерская. По словам Покальчука, страх одиночества безусловно существует.

Что такое проблема 8050?

В Японии так называют период, который произойдет через десятилетия. 80 – это возраст родителей, у которых будут 50-летние дети-пользователи – хикикомори. Хотя этот феномен и называют чисто японским – в мире есть их последователи.



Юридически, хикикомори – это лица, которые отказываются покидать родительский дом и изолируют себя от общества и семьи в отдельной комнате в течение более чем 6 месяцев. Парадоксально, но именно несправедливость родителей и общества становится причиной затворничества миллионов трудоспособных молодых японцев. Единственной связью с внешним миром становится для них интернет.

Давыденко отметила, что необходимо контролировать свое пребывание в социальных сетях, а также выделять на это определенное время, чтобы не было скачков внимания. Иначе это может привести к тому, что мы не сможем сконцентрироваться на работе, учебе или личной жизни.

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Мы рассмотрели только личностное влияние социальных сетей на каждого из пользователей. Помните, что каждый ваш клик или реакция где-то записываются. Это, чтобы больше продать товаров. Таким образом мы, пользователи соцсетей стали товаром и глобальным исследованием наших предпочтений маркетологами. Главное при этом – не терять себя.