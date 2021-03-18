Соцсеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней модели и 13-летнего блогера
Аккаунты 8-летней модели Миланы и 13-летнего блогера Паши в соцсети Likee заблокировали. Там возмущены контентом, который распространяли дети.
Источник:фейсбук Николая Кулебы
О блокировании аккаунтов сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности к контенту с участием детей.
Читайте также Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блоггером Пашей: все, что известно о скандале
Аккаунты 8-летней Миланы и 13-летнего Паши в Likee заблокировали
После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети Likee заблокировали,
– сообщил Кулеба.
По его словам, поступило сообщение от официального представителя сети – там возмущены таким контентом.
Детский омбудсмен также добавил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь "дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".
К теме Поклонники скандальной 8-летней блогерши Миланы "атаковали" Кулебу в соцсети
Скандал с Миланой Маханец и Пашей Паем: основное
- Недавно 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша в инстаграме публиковали недетские снимки – с поцелуями и объятиями.
- После того, как разгорелся скандал, девочка удалила откровенные фото с блогером.
- Мама модели заверила, что отношения ее дочери – не настоящие. Мол, это всего лишь пиар. Фото детей в постели она назвала шуткой, а также опровергла информацию о том, что дети вроде бы живут вместе.
- Полиция открыла дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- Маму Миланы уже допросили, вскоре полиция проведет разговор с отцом. Родителей Пая допросят позже, они отказались общаться без адвокатов.
- Александр Маханец уже отреагировал на инцидент – заявил, что шокирован происходящим. Они с Дарьей Маханец расстались еще в 2019 году.
- Если правоохранители докажут вину родителей детей-блоггеров, им грозит до 3 лет лишения свободы.
Поделиться новостью