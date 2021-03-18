Аккаунты 8-летней модели Миланы и 13-летнего блогера Паши в соцсети Likee заблокировали. Там возмущены контентом, который распространяли дети.

О блокировании аккаунтов сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности к контенту с участием детей.

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Аккаунты 8-летней Миланы и 13-летнего Паши в Likee заблокировали

После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети Likee заблокировали,

– сообщил Кулеба.

По его словам, поступило сообщение от официального представителя сети – там возмущены таким контентом.

Детский омбудсмен также добавил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь "дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние".

Обратите внимание! Именно в Likee у 8-летней блогерши была самая большая аудитория – 6 миллионов подписчиков. В то же время Instagram ее аккаунт не заблокировал. Там на девочку подписаны 500 тысяч человек. У 13-летнего Паши в Likee было полмиллиона подписчиков, в Instagram пока более 50 тысяч.

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