Социолог Алексей Антипович объяснил, почему треть украинцев не знают имена ведущих политиков страны. По его словам, это связано с тем, что все внимание приковано к президенту.

Почему украинцы не знают имена ведущих политиков

То, что население Украины не знает, кто такие Денис Шмыгаль и Дмитрий Разумков означает, что все надежды – на президенте. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Антипович.

К теме Если бы не Зеленский, был бы Вакарчук, – социолог о стремлении людей видеть "новых" политиков

По его словам, Украина снова нуждается в гетмане.

Социолог объяснил, что если бы наше государство было европейской страной, то такое незнание имен политиков свидетельствовало бы о том, что население не интересуется политикой.

Спросите, знает ли украинец главу областного совета, или губернатора, или секретаря горсовета? Многие – нет. Разве что мэра знают. Люди не интересуются политикой, уровень политической культуры чрезвычайно низок,

– заявил Антипович.

Он добавил, что несмотря на это украинцы развиваются и двигаются в правильном направлении, "однако этот процесс требует времени".

"Сейчас царит инфантилизм в политической культуре. Люди поддерживают передачу полномочий на места, но на местные выборы ходят меньше, чем на президентские", – подчеркнул социолог.

По его словам, люди пытаются голосовать за тех, кого знают. При этом они готовы были проголосовать за стул от "Слуги народа", так как голосовали за Владимира Зеленского.

Читайте также Социолог Антипович сравнил украинцев на референдуме с обезьяной с гранатой