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Бомба сповільненої дії

Історія М'янми дуже складна і не лише в політичному сенсі, а і з правами людини та перфекціоналізацією опозиційних лідерів. Аун Сан Су Чжі, яка багато років буда лідером спротиву в країни закривала очі на геноцид проти народу рохінджа (мусульманська етнічна група) та свідчила в Гаазі на користь військових, які згодом її й усунули від влади.

Я навчалась на стенфордській програмі з дочкою одного з лідерів цієї спільноти і її розповіді про гоніння, тюремне ув'язнення всієї родини та 1 чашку води на добу для пиття, або прийняття "ванн" багатьох довело до сліз.

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