Собственная гора и озера: СМИ показали роскошный дом Королевской под Киевом – фото
Журналисты выяснили, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская живет в коттедже в поселке Лесники Киевской области. На территории дома есть бассейн, 2 искусственных озера и гора.
Источник: "Гроші"
Однако в декларации указано, что нардеп зарегистрирована и проживает в квартире мужа.
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Детали о доме Королевской
- Размещен он в поселке Лесники на территории более гектара.
- Кроме поместья площадью примерно 600 квадратных метров, есть открытый бассейн, дома для охраны и прислуги, а также 2 искусственных озера и гора.
Что об этом говорит сама нардеп
- По словам королевской, этот дом якобы принадлежит ее родителям, поэтому она и не внесла его в декларацию.
- Представительница ОПЗЖ официально задекларировала 2 арендованных участка в Луганской области.
Как выглядит роскошный дом и территория вокруг сверху / Скриншот с видео
Площадь собственности – более гектара / Скриншот с видео
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