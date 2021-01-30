"Рома сделал шаг и резко упал": собратья рассказали детали гибели военного Дзюбенко
Собратья рассказали детали гибели военного Романа Дзюбенко. Украинский герой ушел из жизни в субботу, 30 января.
Источник: Armyinform
Около 19:00 26 января на Луганщине неподалеку Новоалександровки российские боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины.
Пуля попала Дзюбенко в голову. Воина госпитализировали. Несколько дней медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти героя не удалось.
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Что рассказали собратья героя
- В тот вечер Дзюбенко и его друг Дмитрий дежурили на одном из постов.
- Российские оккупанты начали свои действия с провокации. Однако впоследствии обстреляли позиции украинских военных из гранатомета. Били прицельно.
- Друг погибшего рассказал: "первая очередь прошла над нами. Еще через мгновение я увидел, как Рома сделал шаг и резко упал на дно окопа". Дмитрий бросился оказывать помощь раненому собрату.
- Мужчина увидел, что на каске Дзюбенко есть выходное отверстие, и понял: пуля прошла навылет. Раненый не подавал никаких признаков жизни.
- Дмитрий немедленно связался по рации с медиками. Очередной начал готовить эвакуацию. Дмитрий вспоминает: "Я придерживал голову Ромы. Мои руки, одежда, казалось, все вокруг было пропитано кровью".
- Медики прибыли уже через 10 минут. Дмитрий признался, что это время показался ему вечностью.
- Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали готовить к госпитализации.
- Инфузионную терапию провели прямо в окопе.
- К точке эвакуации – примерно километр – собратья несли раненого на носилках.
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