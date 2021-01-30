Собратья рассказали детали гибели военного Романа Дзюбенко. Украинский герой ушел из жизни в субботу, 30 января.

Источник: Armyinform

Около 19:00 26 января на Луганщине неподалеку Новоалександровки российские боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины.

Пуля попала Дзюбенко в голову. Воина госпитализировали. Несколько дней медики боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти героя не удалось.

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Что рассказали собратья героя

В тот вечер Дзюбенко и его друг Дмитрий дежурили на одном из постов.

Российские оккупанты начали свои действия с провокации. Однако впоследствии обстреляли позиции украинских военных из гранатомета. Били прицельно.

Друг погибшего рассказал: "первая очередь прошла над нами. Еще через мгновение я увидел, как Рома сделал шаг и резко упал на дно окопа". Дмитрий бросился оказывать помощь раненому собрату.

Мужчина увидел, что на каске Дзюбенко есть выходное отверстие, и понял: пуля прошла навылет. Раненый не подавал никаких признаков жизни.

Дмитрий немедленно связался по рации с медиками. Очередной начал готовить эвакуацию. Дмитрий вспоминает: "Я придерживал голову Ромы. Мои руки, одежда, казалось, все вокруг было пропитано кровью".

Медики прибыли уже через 10 минут. Дмитрий признался, что это время показался ему вечностью.

Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали готовить к госпитализации.

Инфузионную терапию провели прямо в окопе.

К точке эвакуации – примерно километр – собратья несли раненого на носилках.



Каска Романа Дзюбенко / Armyinform

Обратите внимание! С июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. В то же время российские оккупанты постоянно нарушают его. В начале 2021 года боевики существенно активизировались.