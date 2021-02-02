В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку считают, что общее собрание компании "Мотор Сич" не соответствовали действующему законодательству.

Источник: НКЦБФР

Представители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности касаемо созыва и намерения провести это собрание.

Актуально Украина ввела новые санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"

Детальнее о выводах НКЦБФР

В комиссии подчеркнули, что они в рамках своих полномочий провели соответствующие мероприятия по организации так называемого общего собрания компании "Мотор Сич". Но никаких действий, которые бы подтверждали намерения их законного проведения, не обнаружили.

Регулятор добавляет, что по результатам этих мероприятий составили соответствующий протокол нарушений.

Комиссия предварительно сообщала, что действия определенных акционеров нельзя считать правомерными действиями по созыву и проведению общего собрания "Мотор Сичи", в соответствии с нормами Закона Украины "Об акционерных обществах". А также такие действия нарушают права других акционеров этого общества,

– напомнили в НКЦБФР.

Что этому предшествовало

Комиссия начала процесс правоприменения против участников рынка.

В частности, по депозитарной компании "Драгон капитал" открыли дело за нарушение требований "Положения об осуществлении депозитарной деятельности". Говорится о требованиях к осуществлению информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания "Мотор Сичи".

Также открыли дела за нарушение требований закона "Об акционерных обществах" относительно порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

"Комиссия и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующий надзор за действиями акционеров и участников рынков капитала, сотрудничая с правоохранительными органами", – констатировали в НКЦБФР.

Обратите внимание Зеленский заявил, что угрозы от Китая не видит, но "Мотор Сич" ему не отдаст

Главное о собрании акционеров "Мотор Сичи"

Мероприятие должно было состояться в Запорожье 31 января. Но в итоге собрание акционеров так и не состоялось.

Инициировали его китайские инвесторы "Мотор Сичи" и украинский бизнесмен Александр Ярославский.

Кроме них, в здание предприятия пришли нардепы. В частности, Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай (все из фракции "Слуга народа" ).

Также прибыли работники предприятия. Они держали плакаты с надписями: "Закон – на стороне Мотора", "Не позволим рейдерский захват". По их словам, о собрании они узнали из сети. Зато официальные сообщения им не поступали.

Впоследствии к зданию прибыли спецназовцы СБУ. Как объяснили в Службе безопасности, они проводили "санкционированные судом оперативно-следственные действия". Говорится о уголовном производстве по незаконному собранию акционеров.

В то же время правоохранители зафиксировали возможные противоправные действия со стороны представителей компаний DCH (принадлежит Ярославскому) и Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвесторы из Китая). В СБУ говорят, что эти фирмы связанны с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

За несколько дней до собрания, 28 января, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Под санкции попали 1 гражданин Китая, которого связывают с Skyrizon, собственно эта фирма и 3 других китайских компании.​