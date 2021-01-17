Сейчас более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали проведение 31 января 2021 года внеочередного общего собрания, на котором планируется вернуть деятельность предприятия в правовое русло, а также предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании.

Об этом в своем совместном заявлении сообщили инициаторы созыва собрания, компании-акционеры Skyrizon и "МС-4" (группа DCH).

"Участие в управлении акционерным обществом – неотчуждаемое и фундаментальное право каждого акционера, а высшим органом управления любым акционерным обществом является общее собрание акционеров. Согласно с действующим украинским законодательством, все акционерные общества обязаны проводить такие собрания не реже 1 раза в год (ст. 32 Закона Украины "Об акционерных обществах" № 514-VI от 16.08.2020 г). Последний раз собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" созывались почти 4 года назад – 30 марта 2017 года, что является серьезным нарушением прав владельцев акций ", – говорится в сообщении на сайте собрания.

Авторы документа подчеркнули, что коллегиальным органом, осуществляющим защиту прав акционеров, является Наблюдательный совет. Однако Наблюдательный Совет ПАО "Мотор Сич" до действующего времени потеряла легитимность, поскольку была избрана еще 30 марта 2017 года и законодательно установленный 3-летний срок его полномочий истек еще 30 марта 2020 года. Учитывая этот факт, сейчас Наблюдательный Совет предприятия имеет только одно право – созвать общее собрание акционеров.

Однако, несмотря на многократные обращения акционеров ПАО "Мотор Сич", действующий "наблюдательный совет" эту функцию не выполняет. Такие действия мы расцениваем как попытку захвата предприятия и считаем необходимым провести общее собрание акционеров в скором времени,

– говорится в документе.

Skyrizon и "МС-4" также напомнили всем акционерам, что с документацией по вопросу внеочередного общего собрания можно ознакомиться на сайте https://mc-osa.com.ua/ua/.

Ранее экс-владелец ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который по информации СМИ в 2016 году продал китайским инвесторам принадлежавший ему контрольный пакет акций, опубликовал на сайте завода заявление с обвинениями в адрес инициаторов проведения внеочередного собрания акционеров 31 января 2021 года. В то же время исполнительный директор Антирейдерского союза Андрей Семидидько считает, что действия и публичные высказывания Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием. Он убежден, что на "Мотор Сичи" реализована сложная схема рейдерского захвата.

"Думаю, много кто видел результаты журналистского расследования, согласно которым Богуслаев блокирует китайским владельцам контрольного пакета акций доступ на предприятие при содействии правоохранителей, судей, чиновников – как изначально при Порошенко, так сейчас и при Зеленскому. Следы ведут к высшим эшелонам власти, где в упор не хотят понимать, что предприятие, приватизированное в 1998 году, развивается по законам рынка. В СБУ, которая наложила арест на акции, но "диверсантов" и "предателей" в соответствующем уголовном деле не нашло. В АМКУ, где чинуши боятся дать разрешение на концентрацию, но не боятся потом, что их посадят за саботаж. В наличии все основания для того, чтобы считать действия властей экспроприацией инвестиций, идти в международный арбитраж и требовать от государства возмещения 3,5 миллиарда долларов. Убытков, что, собственно, и сделали китайцы".