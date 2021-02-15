Фракция "Слуга народа!" 15 февраля планирует рассмотреть ситуацию по сбору подписей за отставку вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. К слову, ранее его заместителя, вероятно, поймали пьяным за рулем.

На заседании могут обсуждать кадровые вопросы. Об этом заявила заместитель фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Что говорит Кравчук

Во фракции есть депутаты, которые недовольны деятельностью Уруского и собирают подписи за его отставку, однако есть и те, кто поддерживает политика. Также, по словам Кравчук, его поддерживает правительство и президент.

Поэтому прежде чем выходить с этим вопросом в публичную плоскость, нужно это обсудить внутри команды, если есть какие-то замечания, то их озвучить,

– отметила политики на.

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Будут ли обсуждать "слуги" назначение Витренко

Кравчук не подтвердила, что будут обсуждать назначение Витренко министром энергетики. Она отметила, что на этой неделе должны принять правку и законопроект о государственной службе, что позволит исполняющему обязанности, то есть Витренко, подписывать приказы. Депутат добавила, все потому, чтобы не заблокировали выплату зарплат.

"Я так понимаю, что в профильном комитете была принята правка о 60 днях, то есть в течение 60 дней исполняющий обязанности может ставить подпись под документами министерства и голосовать на заседаниях Кабмина", – пояснила Кравчук.

Обратите внимание! Витренко пытались назначить на должность министра дважды. Однако в оба раза Рада провалила голосование.