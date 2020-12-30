Забавный случай произошел в Харькове: нетрезвый мужчина решил прилечь посреди улицы, несмотря на стужу. Его собака в это время не то пыталась спасти хозяина, не то воплотить какие-то другие свои соображения. Так или иначе, а штаны с отдыхающего животное стянуть почти смогло.

В Харькове пьяный мужчина вышел выгуливать свою собаку на улицу, как пишут в телеграм-канале "Харьков Life". На лавочке возле дома он встретил товарища. И, как говорят свидетели, совместно они потребляли алкоголь.

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Причем собачник напился до того состояния, когда ноги уже не держат. Поэтому там возле скамейки он и решил прилечь, отдохнуть. Там и уснул.

В истории не было бы ничего удивительного, если бы не собака. Сначала она просто стояла рядом, охраняла хозяина. Но потом, видимо, соскучилась, или забеспокоилась за мужчину – он ведь мог отморозить себе что-то на холоде.

То, что происходило дальше, трудно оценить однозначно. С одной стороны, выглядит так, будто пес пытался оттянуть хозяина с холодного места за штанину. С другой... Впрочем, посмотрите видео и сделайте выводы самостоятельно.

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Закончилось, впрочем, все хорошо – животное забрал кто-то из соседей. А его хозяин так и остался отдыхать под лавкой.