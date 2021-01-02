Испугался фейерверка: на Буковине пес прыгнул в 26-метровый колодец
Новогодняя ночь едва не завершилась трагедией для четвероногого в Черновицкой области. Пес настолько испугался фейерверков, что прыгнул в 26-метровый колодец. Его оттуда доставали спасатели.
Местные жители не смогли самостоятельно достать собаку
Инцидент произошел в селе Острица Герцаевского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Черновицкой области.
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Сообщение о случае поступило диспетчеру спасателей. Местные жители не смогли достать собаку, поэтому обратились за помощью к чрезвычайникам.
В острицу направили представителей группы спасательных и верхолазных работ. Они спустились в колодец и вытащили животное.
В Италии от фейерверков погибли сотни птиц
Отметим, что трагедией запуск фейерверков завершился в Италии. Там от салютов погибли сотни птиц. В Риме убитые пернатые падали на дороги и балконы.
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