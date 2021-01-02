Новогодняя ночь едва не завершилась трагедией для четвероногого в Черновицкой области. Пес настолько испугался фейерверков, что прыгнул в 26-метровый колодец. Его оттуда доставали спасатели.

Местные жители не смогли самостоятельно достать собаку

Инцидент произошел в селе Острица Герцаевского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Черновицкой области.

Читайте также Эпическая встреча 2021: в России из-за фейерверков вспыхнул лесной пожар – видео

Сообщение о случае поступило диспетчеру спасателей. Местные жители не смогли достать собаку, поэтому обратились за помощью к чрезвычайникам.

В острицу направили представителей группы спасательных и верхолазных работ. Они спустились в колодец и вытащили животное.

В Италии от фейерверков погибли сотни птиц

Отметим, что трагедией запуск фейерверков завершился в Италии. Там от салютов погибли сотни птиц. В Риме убитые пернатые падали на дороги и балконы.

Обратите внимание! Наделали беды новогодние фейерверки и в Украине. В Николаеве искры, что залетели на балкон, вызвали пожар сразу в 2 квартирах.