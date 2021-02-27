Собака помогла отыскать схрон боеприпасов в прифронтовой Авдеевке: фото
В прифронтовой Авдеевке Нацгвардия обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Найти тайник военным помогла служебная собака.
Источник:ООС
Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и объявил военнослужащим о находке.
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Сотрудникам Нацгвардии удалось обнаружить большой арсенал боеприпасов
Среди найденного:
- Гранаты РГД и Ф1;
- более 200 патронов калибра 7,62;
- более сотни – калибра 5,45.
На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины.
Военные на Донбассе обнаружили схрон с боеприпасами / Фото пресс-центр ООС
Поисковые мероприятия проводятся систематически
В штабе ООС отметили, что такие мероприятия проводятся систематически. Ведь районы, которые находятся вблизи линии соприкосновения, наиболее уязвимые и нужно "предусмотреть все неприятные неожиданности".
Ситуация на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 26 февраля, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били с запрещенного вооружения. В результате вражеских атак 10 украинских военных получили ранения.
- Еще один боец ВСУ подорвался на известном взрывном устройстве.
К слову На Донбассе украинский боец подорвался на осколочной мине
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