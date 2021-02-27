В прифронтовой Авдеевке Нацгвардия обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Найти тайник военным помогла служебная собака.

Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и объявил военнослужащим о находке.

Читайте также СБУ на Херсонщине выявила тайник с боеприпасами: фото

Сотрудникам Нацгвардии удалось обнаружить большой арсенал боеприпасов

Среди найденного:

Гранаты РГД и Ф1;

более 200 патронов калибра 7,62;

более сотни – калибра 5,45.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины.

Военные на Донбассе обнаружили схрон с боеприпасами / Фото пресс-центр ООС

Поисковые мероприятия проводятся систематически

В штабе ООС отметили, что такие мероприятия проводятся систематически. Ведь районы, которые находятся вблизи линии соприкосновения, наиболее уязвимые и нужно "предусмотреть все неприятные неожиданности".

Обратите внимание! Отработка в прифронтовых населенных пунктах направлена на стабилизацию криминогенной ситуации в населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, наркотических веществ, а также выявление лиц, причастных к деятельности вооруженных формирований.

Ситуация на Донбассе: коротко

За прошедшие сутки, 26 февраля, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били с запрещенного вооружения. В результате вражеских атак 10 украинских военных получили ранения.

Еще один боец ​​ВСУ подорвался на известном взрывном устройстве.

К слову На Донбассе украинский боец ​​подорвался на осколочной мине



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала