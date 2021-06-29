Собака охраны пляжа искусала отдыхающего в Днепропетровской области: видео

29 июня 2021 , 13:46
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Источник:

телеграм "Дніпро обласне"

На Гололубих озерах в Днепропетровской области пес сотрудника службы охраны набросился на мужчину, который отдыхал на пляже. Это произошло в момент конфликта отдыхающего и охранника.

Об этом инциденте возле Каменского сообщили 28 июня. До того, как пес бросился охранник снял с него намордник.

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Почему начался спор

  • Во время конфликта охранник применил против оппонента газовый баллончик.
  • После этого на мужчину набросился пес.
  • На видео видно, что охранник пытался оттянуть собаку.
  • Однако другие отдыхающие повалили его на землю.
  • Следует отметить, собака стала кусать человека без указания хозяина.
  • Свидетельства очевидцев разнятся.
  • Одни уверяют, что оснований для применения газа и служебной собаки не было.
  • Другие считают, что компания навеселе вела себя "слишком вызывающе".

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Автор: Олександр Марчак