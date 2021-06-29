Об этом инциденте возле Каменского сообщили 28 июня. До того, как пес бросился охранник снял с него намордник.
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Почему начался спор
- Во время конфликта охранник применил против оппонента газовый баллончик.
- После этого на мужчину набросился пес.
- На видео видно, что охранник пытался оттянуть собаку.
- Однако другие отдыхающие повалили его на землю.
- Следует отметить, собака стала кусать человека без указания хозяина.
- Свидетельства очевидцев разнятся.
- Одни уверяют, что оснований для применения газа и служебной собаки не было.
- Другие считают, что компания навеселе вела себя "слишком вызывающе".
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