Об этом инциденте возле Каменского сообщили 28 июня. До того, как пес бросился охранник снял с него намордник.

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Почему начался спор

Во время конфликта охранник применил против оппонента газовый баллончик.

После этого на мужчину набросился пес.

На видео видно, что охранник пытался оттянуть собаку.

Однако другие отдыхающие повалили его на землю.

Следует отметить, собака стала кусать человека без указания хозяина.

Свидетельства очевидцев разнятся.

Одни уверяют, что оснований для применения газа и служебной собаки не было.

Другие считают, что компания навеселе вела себя "слишком вызывающе".

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