Студия "Квартал 95" показала пародию на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву. На сцене они назвали его "собакой Виктора Медведчука". Сам нардеп отреагировал на это достаточно эмоционально.

Источник: PavlovskyNews

► Что сказал Кива

По словам Кивы, актеры "Квартала 95" – шуты. Их работа, как отметил нардеп, веселить людей.

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Кива заверил, что не видел эту пародию. В то же время спросил у журналиста, смешно ли было ему при просмотре эпизода. Тот ответил, что нет.

Если не смешно – шуты халтурят и надо дать им под ж*пу,

- эмоционально сказал Кива.

Он добавил, что его "обидеть может только равный".

"Обижаться на то, что делают шуты – это то же самое, что обижаться на собаку, которая гадит на улице", – подытожил Кива.

Кива отреагировал на пародию "Квартала 95": смотрите видео PavlovskyNews

► Что показывала студия " Квартал 95"

Эпизод был в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Актеры пародировали кума Владимира Путина, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сценаристы придумали сюжет, по которому Медведчук якобы боялся делать прививки от коронавируса.

Врач предложил сначала вакцинировать собаку, чтобы быть уверенным в результате. После этого совета Медведчук вроде бы позвонил Киве и позвал его.

Пародия "Квартала 95" на Медведчука и Киву: смотрите видео