Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров не явился на заседание Шевченковского районного суда Киева. Ранее антикоррупционные органы заочно сообщили ему о подозрении.

Заседание по делу Татарова продолжалось от 3 до 5 минут. Судья Шевченковского суда Владимир Бугиль отметил, что его перенесли на 5 марта 2021 года.

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Стоит заметить, что суд обратился с запросами в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Все для того, чтобы органы предоставили дополнительные документы для вручения Татарову подозрения.

Обратите внимание! В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что подозрение Олегу Татарову объявили согласно процедуре. В ведомстве обвинили адвокатов заместителя главы Офиса Президента в распространении недостоверной информации. Подробнее об этом – читайте здесь.

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