Со второй попытки: Татаров не явился на заседание суда
Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров не явился на заседание Шевченковского районного суда Киева. Ранее антикоррупционные органы заочно сообщили ему о подозрении.
Источник:24 канал
Заседание по делу Татарова продолжалось от 3 до 5 минут. Судья Шевченковского суда Владимир Бугиль отметил, что его перенесли на 5 марта 2021 года.
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Стоит заметить, что суд обратился с запросами в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Все для того, чтобы органы предоставили дополнительные документы для вручения Татарову подозрения.
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Дело Татарова: коротко
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционным сделкам экс-чиновника Максима Микитася. Говорится о деле относительно квартир Национальной гвардии и убытках в 81 миллион гривен.
- НАБУ и САП 2 декабря 2020 года планировали вручить подозрение Олегу Татарову. Однако генпрокурор заменила процессуальных руководителей в деле, поэтому этого не произошло.
- Олег Татаров пытается оспорить вручение ему подозрения. Соответствующее заседание состоялось 23 февраля в Шевченковском районном суде Киева.
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