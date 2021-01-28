В Одесской области снесли последний в Украине памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Он "прятался" в селе Старые Трояны, что в Измаильском районе.

Источник: ютуб-канал Сергея Стерненко

Демонтировать последнего Ленина в Украине местную общину обязала Одесская областная государственная администрация.

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В сети уже появилось видео исторического падения. На кадрах видно, что сносили памятник ночью с помощью веревки и под радостные возгласы людей.

Смотрите видео сноса последнего памятника Ленину:

Справка. Первый памятник Ленину в Украине снесли 8 декабря 2013 года. Это произошло в Киеве во время Революции Достоинства. С тех пор и началась волна ленинопада по всей территории страны.

Известно, что в соседнем селе Холмское также есть бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Его еще не демонтировали, но повредили. После закона о декоммунизации местные стали называть его болгарским поэтом Христом Ботевым.

Закон о декоммунизации: что предусматривает

На всей территории Украины запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".

Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как валили памятники Владимиру Ленину в городах Украины – смотрите в материале 24 канала по ссылке.