Появилось историческое видео сноса последнего в Украине Ленина
В Одесской области снесли последний в Украине памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Он "прятался" в селе Старые Трояны, что в Измаильском районе.
Источник: ютуб-канал Сергея Стерненко
Демонтировать последнего Ленина в Украине местную общину обязала Одесская областная государственная администрация.
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В сети уже появилось видео исторического падения. На кадрах видно, что сносили памятник ночью с помощью веревки и под радостные возгласы людей.
Смотрите видео сноса последнего памятника Ленину:
Известно, что в соседнем селе Холмское также есть бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Его еще не демонтировали, но повредили. После закона о декоммунизации местные стали называть его болгарским поэтом Христом Ботевым.
Закон о декоммунизации: что предусматривает
- На всей территории Украины запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
- Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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