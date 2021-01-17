Укрзализныця не планирует снижать стоимость билетов на пассажирские перевозки. Как объяснил глава компании Владимир Жмак, это невозможно сделать.

Жмак также пожаловался, что Укрзализныця сейчас работает в убыток. Об этом он заявил в интервью одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Владимир Жмак отметил, что на фоне инфляции и изменения курса доллара индексация тарифов не проводилась с 2018 года.

К сожалению, на сегодня пассажирские перевозки убыточны для Укрзализныци. Во всем мире пассажирские перевозки дотируются из государственного бюджета, у нас этого нет. Поэтому говорить о том, что у нас есть возможность уменьшать стоимость билетов, мы сегодня не можем,

– отметил он.

Жмак подчеркнул, что власти не компенсируют УЗ перевозки льготных пассажиров. По его словам, задолженность Минобразования перед Укрзализныцей составляет миллиард гривен.

Как сделать перевозки прибыльными

В компании надеются, что пассажирские перевозки должны стать "по крайней мере самоокупаемыми" в пределах анбандлинга (реорганизации с целью разделения на несколько компаний). Для этого глава Укрзализныци планирует перейти к публичным договорам на перевозку пассажиров с органами центральной и местной власти.

Мы будем использовать принцип пряника: если у вас есть с нами договор, вы получите новую модернизированную электричку, со всеми современными условиями перевозки. Если нет договора – будем предоставлять по остаточному принципу электрички Рижского завода 1976 года,

– рассказал он.

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