В Кабмине приняли решение снизить цену газ почти на треть. Это временная мера на период с 1 февраля по 31 марта. Школьники Луганской области вынуждены получать дистанционное образование без интернета и даже связи. Только треть учеников местной школы имеет возможность пользоваться интернетом, однако – с перебоями.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Важно 31 смерть и 117 раненых – в Мариуполе почтили память жертв обстрела 2015 года: фото

Кабмин снизил цену на газ

В Украине в начале 2021 года митинговали против повышения тарифов на газ. В итоге, президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Кабмина. Там приняли решение снизить цену газ почти на треть. Эксперты считают, что такое ручное регулирование тарифов не решает самой проблемы.

Что говорят эксперты о снижении цены на газ: смотрите видео 24 канала

Дистанционное образование без интернета

Школьники из прифронтового поселка Троицкое, Луганской области, вынуждены получать дистанционное образование без интернета и даже связи. Только треть учеников могут пользоваться интернетом. Однако из-за аварийных отключений, свет в селе исчезает почти каждый день, а с ним – интернет.

Как проходит дистанционное обучение в Луганской области: смотрите видео

Первые герои Небесной Сотни

Во время бурных событий Революции Достоинства 7 лет назад появились первые погибшие. Самые жесткие с начала Майдана противостояния, которые шли с 19 по 22 января, назвали "Кровавое Крещение": холодная вода из водометов, слезоточивый газ, дубинки, гранаты и пули.

Первыми героями Небесной Сотни стали Михаил Жизневский, Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий, Александр Бадера и Роман Сеник.

О них – смотрите в видео сюжета 24 канала:

Годовщина обстрела Мариуполя террористами

В Результате жестких обстрелов Мариуполя 24 января 2015 года погибли 29 человек, около сотни человек были ранены. Среди жертв атаки – целые семьи, дети и подростки. Боевики били по жилых кварталах города.

Что вспомнили очевидцы: смотрите в видео

Историческое значение Дня соборности

22 января в Украине отмечали 102 годовщину Дня соборности Украины. Именно в этот день 1919 года тысячи человек собрались на Софийской площади в Киеве, чтобы услышать судьбоносные слова. Ровно в полдень провозгласили об объединении Украинской и Западной Украинской Народной Республики.

Смотрите видео: историческое значение этого дня и воспоминания людей, которые присоединились к Акту Злуки