Жестокие нападения на активистов уже стали привычным явлением нашей реальности. Одна из причин этого - ощущение безнаказанности. Особенно у заказчиков этих нападений, которые часто очень влиятельными людьми.

Першочергово цьому сприяють правоохоронці, які зазвичай лише імітують розслідування та покривають замовників. Але остаточну крапку завжди ставлять судді й ці крапки здебільшого посилюють впевненість у безкарності. Про суддю Сергія Кічмаренка – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Вирок активісту Устименку

Нещодавно Приморський суд Одеси ухвалив знущально м'який вирок нападникам на відомого активіста Віталія Устименка та того ж дня звільнив їх з-під варти.



Нападників звільнили / Фото "Суспільне"

Віталій Устименко – один з лідерів Автомайдану, колишній член Ради громадського контролю при НАБУ, який відомий своєю безкомпромісною та системною боротьбою з незаконними забудовами та корупціонерами Одеси.

У нього дуже впливові вороги, серед яких мер Труханов та тіньовий господар Одеси Володмир Галантерник.

Напад на Устименка

В обід у червні 2018 року у центрі Одеси Устименко вийшов з редакції "Суспільного телебачення". Пройшов 10 метрів, як на нього ззаду напали двоє – збили з ніг, почали гамселити руками й ногами та завдавали ударів ножем. Після цього швидко втекли.



Віталій Устименко / Фото odessamedia

Лише завдяки щасливій випадковості, рани виявились легкими та не спричинили Віталію значної шкоди. Сумніву не було – це був організований замах, що міг закінчитись вбивством активіста, який багатьом є кісткою у горлі.

Слідство у справі

Спершу слідство не рухалось, але згодом під тиском громадськості та міжнародників нападників затримали. Прокуратура цілком резонно звинуватила їх у замаху на вбивство.

У травні 2019 року справу передали до Приморського суду Одеси. Її розглядала колегія суддів за головуванням судді Сергія Кічмаренка. 7 грудня суд визнав їх винними. Тільки от вирішив, що замаху на вбивство тут не було й обвинувачені напали на Устименка через раптову неприязнь.

Тобто 2 нападників, з якими Віталій до того не перетинався, спеціально його вистежили, напали на нього ззаду з ножем просто з хуліганських мотивів. Ви в це вірите ?

А от суд вважає саме так. Ну, але навіть якщо так, то він міг дати нападникам від 3 до 7 років тюрми. Вони ж фактично отримали 2 роки умовно і їх відпустили у залі суду одразу після оголошення вироку.

"Слава" судді Кічмаренка

Суддя Кічмаренко вже не вперше відзначається поблажливістю до звинувачених у тяжких злочинах. Нещодавно він відпустив з-під варти чоловіка, якого вже неодноразово ловили на розбої та крадіжках.



Суддя Кічмаренко / Фото Prosud

Зловмисник входив до злочинної групи, яка підсипала жертвам отруту та грабувала їх. Поліція його ловила, а суд відпускав і він, бувши під слідством, знову вчиняв злочини.

Востаннє Кічмаренко відпустив його під домашній арешт у листопаді, а вже у грудні злочинець знову вийшов на справу. Цього разу жертва не вижила. Людина могла б не загинути, якби не рішення Кічмаренка.

Довідка. Громадська рада доброчесності також виявила, що Кічмаренко систематично затягував розгляд справ щодо п'яниць за кермом, а потім закривав справи за спливом строку. Це найпоширеніша схема, якою користуються судді для відмазування таких водіїв.

Легалізація будівництв

Ще суддя відзначився тим, що радо допомагає впливовим колегам легалізовувати самочинне будівництво.

Так член Вищої ради правосуддя Ігор Артеменко оформив власність на чималий будинок в Одесі площею 220 кв.м. завдяки рішенню Кічмаренка, який тоді був суддею Малиновського суду. До речі, суддя взагалі не мав права розглядати цю справу, оскільки будинок розташований у Суворівському районі. А сам спір мав усі ознаки схеми.



Ігор Артеменко / Фото "УП"

Позивачем був майбутній член ВРП Артеменко, а директором відповідача була його дружина. Такий собі "мєждусобойчик". Загалом це була поширена схема реєстрації власності на новозбудований об'єкт в обхід закону. І такі рішення неможливі без попередньої домовленості з суддею.

Власні інтереси Кічмаренка

Сам Кічмаренко теж використовував такі схеми у своїх інтересах. Зокрема йому належала квартира на третьому поверсі будинку в історичній частині Одеси.

Він примудрився без будь-яких дозволів добудувати до неї лоджію з підвалом. Потім все це узаконив через суд, де на той момент уже був головою та подарував її своїй колишній дружині та дочці.

Статки судді

З майном у судді все стандартно. Він вже 29 років працює у суді. Попри більш ніж скромну зарплату, яку донедавна отримували судді, він заробив на зовсім нескромну квартиру в новобудові неподалік центру Одеси площею 168 метрів квадратних та велетенський гараж площею 153 метри квадратні.

У дружини Кічмаренко, яка також є суддею, тільки Малиновського суду квартира не менш скромна – 170 квадратів у елітній новобудові.

А за 2 тижні до ухвалення резонансного вироку у справі Устименка суддя зробив дуже вигідну покупку – придбав цілий маєток у мальовничому місці біля Одеси на березі Хаджибейського лиману. За все це суддя заплатив близько 12 000 доларів, що, м'яко кажучи, істотно нижче ринкових цін на значно скромніші будинки.

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Але найцікавіше сталося пізніше. Коли Автомайдан дізнався з відкритого реєстру про цю покупку, то поїхав туди і відзняв будинок з повітря. Це дуже обурило Кічмаренка, який одразу ж поскаржився у Вищу раду правосуддя та Генпрокуратуру. Заявив, що невідомі особи вистежували його, збирали інформацію про його приватне життя чим здійснювали тиск на нього як суддю та вчинили злочин.

Далі Кічмаренко пише, що він вже встановив цих невідомих осіб, які є членами Автомайдану. Цікаво, що це суддя дізнався на підставі даних автомобіля. А ця інформація є закритою.

Крім того, аналогічні розслідування Автомайдану неодноразово ставали підставами для кримінальних справ, притягнення суддів до відповідальності та десятків висновків Громадської ради доброчесності.

Навіть ВРП відмовила у призначенні до Верховного Суду Тетяни Франтовської на підставі схожої інформації від Автомайдану. А тепер це виявляється злочин. Дуже цікаво як відреагує на це звернення Вища рада правосуддя, особливо Ігор Артеменко, який завдячує Кічмаренку своєю власністю.

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А от Громадська рада доброчесності вже відреагувала – визнала Кічмаренка таким, що не відповідає критеріям доброчесності. Однак поки немає Вищої кваліфікаційної комісії, а її створення повністю у руках Вищої ради правосуддя, таким як Кічмаренко нічого не загрожує.