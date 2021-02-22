У понеділок, 22 лютого, у Карпатах через відлигу можливе сходження лавин. Рятувальники оголосили про червоний (ІІІ рівень) сніголавинної небезпеки у Закарпатській та Львівській областях.

Мандрівників також попереджують, що небезпека сходження лавин збережеться і у вівторок, 23 лютого. Актуально Бердянська затока раптом перетворилася в Арктику: неймовірні фото Переконливо радимо туристам утриматися від походів у гори,

– заявили рятувальники. Зверніть увагу! У Карпатах тривають пошуки туриста, який зник ще у День Валентина – 14 лютого. Чоловік мав з собою запальничку, отже він мав шанс розпалити вогонь. Тим часом на Вершині гори Піп Іван (Чорногори) сніг перетворив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у справжню снігову фортецю. Водночас після тривалих морозів температура повітря нарешті піднялася до 0 градусів. На вершині – ясно. Що відомо про погоду у Карпатах Небезпека сходження лавин у Карпатах залишається вже упродовж декількох тижнів.

Однак раніше ситуацію ускладнювали затяжні снігопади.

Через сильні морози у горах навіть замерзли водоспади.