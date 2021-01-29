Продолжается снежный шторм в центре и на юге Украины: какова ситуация на дорогах
В южных и центральных областях Украины продолжается снежный шторм. В некоторых регионах ситуация – довольно сложная. Поэтому в Укравтодоре призывают автомобилистов переждать непогоду дома. Сейчас продолжается ликвидация ее последствий.
Источник: Укравтодор
Хотя сейчас можно наблюдать сложную ситуацию, но уже в течение ближайших суток 29 января она должна стабилизироваться, поскольку вьюга утихнет.
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Одесская область
- Мощный снегопад с порывистым ветром и метелями постепенно прекращается.
- Местами на дороге, особенно на подъемах, возникает скопление крупногабаритного транспорта. Это создает препятствия для работы снегоуборочной техники.
- Дорожники, представители ГСЧС и Нацполиции работают в усиленном режиме. На ликвидацию последствий непогоды на дорогах направлены все их силы.
- Чтобы освободить граждан из снежной ловушки, дорожники используют все возможные средства. В частности, для обеспечения проезда государственными дорогами Одесской работает роторная снегоочистительная техника и гусеничная машина разграждения ГСЧС.
- Кроме того, примерно 40 единиц техники работают на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса.
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Николаевская область
- Мощный ветер и снег образовали в некоторых районах метровые сугробы.
- Ситуация остается все еще сложной.
- Дорожники продолжают работать над обеспечением проезда на всех автодорогах.
- Сейчас 70 единиц снегоуборочной техники ликвидируют последствия непогоды.
Черкасская область
- Проезд по дорогам государственного значения обеспечен.
- Ограничений в движении нет.
- На государственных автодорогах области работают 119 единиц спецтехники.
Кировоградская область
- Проезд по дорогам области пока обеспечен.
- Напряженной остается ситуация на дорогах в пределах Голованевского района, поэтому работы здесь продолжаются.
- Кроме того, на западе области снег стал более интенсивным. Порывы ветра образуют снежные переметы. Поэтому техника работает непрерывно, чтобы не допустить заторов.
Что советуют водителям в Укравтодоре
- Если же оказались на дороге – предоставляйте приоритет в движении снегоуборочной технике.
- Если нужна помощь – звоните на горячую линию (044) 287-11-40. Она работает круглосуточно.
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