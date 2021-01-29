В южных и центральных областях Украины продолжается снежный шторм. В некоторых регионах ситуация – довольно сложная. Поэтому в Укравтодоре призывают автомобилистов переждать непогоду дома. Сейчас продолжается ликвидация ее последствий.

Источник: Укравтодор

Хотя сейчас можно наблюдать сложную ситуацию, но уже в течение ближайших суток 29 января она должна стабилизироваться, поскольку вьюга утихнет.

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Одесская область

Мощный снегопад с порывистым ветром и метелями постепенно прекращается.

Местами на дороге, особенно на подъемах, возникает скопление крупногабаритного транспорта. Это создает препятствия для работы снегоуборочной техники.

Дорожники, представители ГСЧС и Нацполиции работают в усиленном режиме. На ликвидацию последствий непогоды на дорогах направлены все их силы.

Чтобы освободить граждан из снежной ловушки, дорожники используют все возможные средства. В частности, для обеспечения проезда государственными дорогами Одесской работает роторная снегоочистительная техника и гусеничная машина разграждения ГСЧС.

Кроме того, примерно 40 единиц техники работают на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса.

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Николаевская область

Мощный ветер и снег образовали в некоторых районах метровые сугробы.

Ситуация остается все еще сложной.

Дорожники продолжают работать над обеспечением проезда на всех автодорогах.

Сейчас 70 единиц снегоуборочной техники ликвидируют последствия непогоды.

Черкасская область

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Ограничений в движении нет.

На государственных автодорогах области работают 119 единиц спецтехники.

Кировоградская область

Проезд по дорогам области пока обеспечен.

Напряженной остается ситуация на дорогах в пределах Голованевского района, поэтому работы здесь продолжаются.

Кроме того, на западе области снег стал более интенсивным. Порывы ветра образуют снежные переметы. Поэтому техника работает непрерывно, чтобы не допустить заторов.

Что советуют водителям в Укравтодоре

Если же оказались на дороге – предоставляйте приоритет в движении снегоуборочной технике.

Если нужна помощь – звоните на горячую линию (044) 287-11-40. Она работает круглосуточно.