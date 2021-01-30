В Украине продолжается непогода, правда ситуация понемногу стабилизируется. Уже почти в каждой украинской области нет проблем с движением на дорогах общего пользования. Правда, ограничения остались в Одесской области.

Источник: ГСЧС

По данным спасателей, небольшой снег можно наблюдать в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и в Киеве. А на Кировоградщине и Николаевщине – дождь.

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В Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Речь идет об автодорогах государственного значения М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган.

На Николаевщине возобновили полноценное движение грузовиков и автобусов на дороге Кропивницкий – Платоново.

В Николаевской области с помощью спецтехники продолжают расчищать дорогу на участке в направлении от Одессы до села Генновка. Уже удалось расчистить от снега 80 километров дорожного полотна.

К расчистке от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тысячи 200 человек и 950 единиц техники.

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и Укравтодора.

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На Украину надвигается новый снежный циклон

Уже 1 февраля погода в Украине снова может ухудшиться. В частности, в северных и центральных областях, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях следует ожидать значительные снегопады. Прирост снежного покрова будет достигать 5 – 10 сантиметров.

А в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег еще и будет сопровождать дождь. Итак, на автодорогах – опасная ситуация: гололедица и значительное налипание снега.

Кроме того, будет свирепствовать еще и шквальный ветер, его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.