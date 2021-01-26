В Украине после короткого перерыва вновь вернулась настоящая зима. Поэтому 26 января на дорогах Волынской и Ровненской областей значительно усложнилось движение транспорта.

Источник: ГСЧС

Автомобили из снежных сугробов извлекали спасатели с помощью тросов.

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Что происходило на дорогах Ровненщины

На Ровненщине застряли 2 школьных автобуса с детьми внутри.

В 15:05 вблизи села Хорупань спасатели с помощью спецтехники отбуксировали автобус, в котором было 8 детей.

В 15:10 возле Озлиива вытащили "школьник" с 18 школьниками.



На Ровненщине в снежных сугробах застрял школьный автобус / Фото ГСЧС



Спасатели вытащили автобус на проезжую часть / Фото ГСЧ​С

Ситуация на Волыни

В течение 26 января спасатели вытащили на проезжую часть 24 транспортных средства. Среди них были 3 автобуса, 4 грузовика и 17 легковых автомобилей. К этому привлекли 12 единиц пожарно-спасательной техники и 42 работника ГСЧС.

В 14:05 вблизи села Радомишель спасатели отбуксировали из снежного заноса автобус, перевозивший 40 человек на луцкое предприятие.

Работники ГСЧС вытаскивали автомобили на трассах Луцк – Хренники, Луцк – Любешов и Киев – Ягодин.



На дорогах Волыни сложная ситуация из-за непогоды / Инфографика 24 канала

Как спасатели вытаскивали автомобили из сугробов: видео

Обратите внимание! Из-за непогоды на трассах Ровненской и Львовской областей ограничили движение грузовиков. Дорожникам пришлось временно приостановить движение, чтобы расчистить дорогу