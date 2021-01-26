В снежную ловушку на Волыни и Ровненщине попали десятки автомобилей: как их спасали – видео
В Украине после короткого перерыва вновь вернулась настоящая зима. Поэтому 26 января на дорогах Волынской и Ровненской областей значительно усложнилось движение транспорта.
Источник: ГСЧС
Автомобили из снежных сугробов извлекали спасатели с помощью тросов.
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Что происходило на дорогах Ровненщины
На Ровненщине застряли 2 школьных автобуса с детьми внутри.
- В 15:05 вблизи села Хорупань спасатели с помощью спецтехники отбуксировали автобус, в котором было 8 детей.
- В 15:10 возле Озлиива вытащили "школьник" с 18 школьниками.
На Ровненщине в снежных сугробах застрял школьный автобус / Фото ГСЧС
Спасатели вытащили автобус на проезжую часть / Фото ГСЧС
Ситуация на Волыни
В течение 26 января спасатели вытащили на проезжую часть 24 транспортных средства. Среди них были 3 автобуса, 4 грузовика и 17 легковых автомобилей. К этому привлекли 12 единиц пожарно-спасательной техники и 42 работника ГСЧС.
В 14:05 вблизи села Радомишель спасатели отбуксировали из снежного заноса автобус, перевозивший 40 человек на луцкое предприятие.
Работники ГСЧС вытаскивали автомобили на трассах Луцк – Хренники, Луцк – Любешов и Киев – Ягодин.
На дорогах Волыни сложная ситуация из-за непогоды / Инфографика 24 канала
Как спасатели вытаскивали автомобили из сугробов: видео
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