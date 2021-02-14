В Украине сохраняются сложные погодные условия. Однако в настоящее время на территории страны не фиксируют существенных осадков, а проезд по дорогам общего пользования обеспечен, хотя и действуют определенные ограничения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 14:00 14 февраля в Украине не падал снег.

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По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Однако в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Где именно действуют ограничения для транспорта

Волынская область: на дороге Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка) и Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка ).

Ивано-Франковская область: на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).

Львовская область: в 13:00, по информации Департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА, ввели ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Ровненская область: на автодорогах государственного значения в пределах области продолжаются ограничения движения всего транспорта, кроме специализированной техники.

Хмельницкая область: на дорогах общего пользования остаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта:

Т-18-04 Корец – Славута – Антонины;

Т-20-12 Лановцы – Лисогорка – Теофиполь;

Т-23-01 Белогорье – Р26;

Т-23-02 Чернеливка – Городок – Смотрич;

Т-23-06 Шепетовка – Староконстантинов;

Т-23-12 Гусятин – Городок;

Т-23-14 Теофиполь – Красилов – Н03;

Т-23-18 Старый Острополь – Волковинцы;

Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский.

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Детали деятельности спасателей

Для обеспечения проезда в отдельных областях от ГСЧС привлекали 7 единиц инженерной техники. В частности, в Волынской, Ивано-Франковской, Ровненской, Хмельницкой и Львовской областях.

В частности, в Волынской, Ивано-Франковской, Ровненской, Хмельницкой и Львовской областях. Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлекли примерно 1540 человек и 1220 единиц техники.

привлекли примерно 1540 человек и 1220 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Для мониторинга ситуации и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах работают 10 человек и 6 единиц техники.

В течение суток спасатели освободили из снежных заносов

1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов

оказали помощь примерно 1240 гражданам;

убрали 1 поваленное дерево.

Для этого от ГСЧС привлекалось более 2000 спасателей и 650 единиц техники.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля

В западных, северных и местами центральных областях небольшой снег , на остальной территории в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

, на остальной территории в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха днем ​​колеблется от -1 до -11 градусов.

Информация из сайта Укргидрометцентра