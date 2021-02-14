Снегопады и затрудненное движение на дорогах: какая сейчас ситуация в областях
В Украине сохраняются сложные погодные условия. Однако в настоящее время на территории страны не фиксируют существенных осадков, а проезд по дорогам общего пользования обеспечен, хотя и действуют определенные ограничения.
Источник:ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 14:00 14 февраля в Украине не падал снег.
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По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Однако в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.
Где именно действуют ограничения для транспорта
- Волынская область: на дороге Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка) и Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка ).
- Ивано-Франковская область: на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).
- Львовская область: в 13:00, по информации Департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА, ввели ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.
- Ровненская область: на автодорогах государственного значения в пределах области продолжаются ограничения движения всего транспорта, кроме специализированной техники.
- Хмельницкая область: на дорогах общего пользования остаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта:
- Т-18-04 Корец – Славута – Антонины;
- Т-20-12 Лановцы – Лисогорка – Теофиполь;
- Т-23-01 Белогорье – Р26;
- Т-23-02 Чернеливка – Городок – Смотрич;
- Т-23-06 Шепетовка – Староконстантинов;
- Т-23-12 Гусятин – Городок;
- Т-23-14 Теофиполь – Красилов – Н03;
- Т-23-18 Старый Острополь – Волковинцы;
- Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский.
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Детали деятельности спасателей
- Для обеспечения проезда в отдельных областях от ГСЧС привлекали 7 единиц инженерной техники. В частности, в Волынской, Ивано-Франковской, Ровненской, Хмельницкой и Львовской областях.
- Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлекли примерно 1540 человек и 1220 единиц техники.
- На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.
- Для мониторинга ситуации и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах работают 10 человек и 6 единиц техники.
В течение суток спасатели освободили из снежных заносов
- 1050 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов
- оказали помощь примерно 1240 гражданам;
- убрали 1 поваленное дерево.
Для этого от ГСЧС привлекалось более 2000 спасателей и 650 единиц техники.
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля
- В западных, северных и местами центральных областях небольшой снег, на остальной территории в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха днем колеблется от -1 до -11 градусов.
Информация из сайта Укргидрометцентра
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