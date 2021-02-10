В Украину идут снегопады: где будет бушевать непогода
Непогода в Украине не собирается отступать в ближайшее время. Синоптики прогнозируют в течение 11-14 февраля сильный снегопады, гололед и метель.
Источник:24 канал
Почти на всей территории Украины, кроме юго-востока, 10 февраля будет гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности – желтый.
К слову Гололед и перебои со светом: чего ждать от непогоды в Украине
В последующие дни, 11-12 февраля, над Украиной будет перемещаться циклон. Поэтому синоптики ожидают сложные погодные условия.
Непогода 11-14 февраля: чего ждать
- В западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед. Порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели, снежные заносы.
- В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег.
- На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.
- В течение 12-13 февраля в Украине следует ожидать значительного снижения температуры.
- 14-18 февраля в Украине значительно похолодает. Днем температура воздуха, по данным Gismeteo, будет колебаться от -13 до -15 градусов, ночью достигнут отметки -20 градусов и выше: во Львове ночью 18 февраля -24 градуса, в Киеве -26 градусов, в Харькове -19.
На большинстве территории Украины будет гололедица / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
О том, что погода вскоре будет ухудшаться, сообщила и синоптик Наталья Диденко. Она отметила временную оттепель на Востоке и дождь вскоре изменятся крепкими морозами и снегопадами. Причиной тому является циклон, идущий в западные области из Венгрии. Сейчас он подбирается в Прикарпатье и Закарпатье.
А уже 11-12 февраля прискачет еще один циклон. Да еще и прихватит всех родственников: атмосферные фронты обусловят очередное осложнение погоды,
– написала Наталья Диденко.
Непогода в Украине: главное
- Мощные снегопады во многих областях Украины начались 7 февраля, продолжались 8 и 9 февраля.
- В Киеве, на Львовщине, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областях и на Прикарпатье в течение 7-8 февраля выпало до 30 сантиметров снега.
- На сутки осадки прекратились, а на Востоке и Юге даже пришла оттепель.
- Из-за сильного ветра и снега 9 февраля остались без электричества 273 населенных пункта.
- Спасатели отбуксировали 444 транспортных средств (из них 15 авто "скорой" и 10 автобусов), оказали помощь 779 лицам.
- Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли около 2375 человек и 1790 единиц техники.
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