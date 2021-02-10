Непогода в Украине не собирается отступать в ближайшее время. Синоптики прогнозируют в течение 11-14 февраля сильный снегопады, гололед и метель.

Почти на всей территории Украины, кроме юго-востока, 10 февраля будет гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности – желтый.

К слову Гололед и перебои со светом: чего ждать от непогоды в Украине

В последующие дни, 11-12 февраля, над Украиной будет перемещаться циклон. Поэтому синоптики ожидают сложные погодные условия.

Непогода 11-14 февраля: чего ждать

В западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед. Порывы ветра 15-20 метров в секунду , метели, снежные заносы.

областях значительный местами гололед. Порывы ветра 15-20 метров в секунду В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег.

регионе На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица .

. В течение 12-13 февраля в Украине следует ожидать значительного снижения температуры.

14-18 февраля в Украине значительно похолодает. Днем температура воздуха, по данным Gismeteo, будет колебаться от -13 до -15 градусов, ночью достигнут отметки -20 градусов и выше: во Львове ночью 18 февраля -24 градуса, в Киеве -26 градусов, в Харькове -19.



На большинстве территории Украины будет гололедица / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

О том, что погода вскоре будет ухудшаться, сообщила и синоптик Наталья Диденко. Она отметила временную оттепель на Востоке и дождь вскоре изменятся крепкими морозами и снегопадами. Причиной тому является циклон, идущий в западные области из Венгрии. Сейчас он подбирается в Прикарпатье и Закарпатье.

А уже 11-12 февраля прискачет еще один циклон. Да еще и прихватит всех родственников: атмосферные фронты обусловят очередное осложнение погоды,

– написала Наталья Диденко.