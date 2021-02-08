Сейчас небольшой снег все еще падает в 13 областях Украины. Однако все населенные пункты обеспечены светом, а проезд на дорогах общего пользования доступен.

Всю территорию Украины 8 февраля накрыли мощные снегопады. Несмотря на то, что осадки продолжаются, ситуация на дорогах в регионах по состоянию на 14:00 не является критической.

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Где еще падает снег

во Львовской,

Черкасской,

Винницкой,

Тернопольской,

Житомирской,

Ровненской,

Волынской,

Кировоградской,

Киевской,

Хмельницкой,

Полтавской,

Донецкой,

Харьковской областях.

Зато в Закарпатской области идет дождь.

Что со светом

По информации Укрэнерго, обесточивания населенных пунктов нет.

Какая ситуация на дорогах

По данным Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 в Киев крупногабаритного транспорта ограничено движение в пределах областей:

Киевской : М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь;

: М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь; Полтавской : М-03 Киев – Харьков, Н-08 Борисполь – Мариуполь;

: М-03 Киев – Харьков, Н-08 Борисполь – Мариуполь; Ровенской : М-06 Киев – Чоп;

: М-06 Киев – Чоп; Житомирской М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель;

М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель; Черкасской : М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь;

: М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь; Черниговской: М-01 Киев – Чернигов, Н-07 Киев – Сумы.

Кроме того, ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Н-17 Маюничи – Торчин между поселком Торчин и селом Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области.

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Результаты работы ГСЧС

Спасатели буксировали 29 автомобилей и оказали помощь примерно 65 людям.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 1 770 спасателей и 1 550 единиц техники.

К слову, железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля

Днем синоптики прогнозируют снег, метели, на юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный 7 – 12, а местами до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в среднем колеблется от -2 до -7 градусов.

Данные с сайта Укргидрометцентра