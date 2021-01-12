Синоптики предупреждают об ухудшении погоды с 13 января. В части областей прогнозируют снегопады, сильные порывы ветра, метели, а также гололед на дорогах. А уже 15 – 16 января ожидают ощутимое снижение температуры воздуха – до -21 градуса.

Украину ожидает непогода. Первые ее проявления следует ожидать уже 13 января. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях синоптики ожидают

значений снег (высота снежного покрова составит 5 – 15 сантиметров);

сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду

метели;

гололед на дорогах.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет

налипание мокрого снега;

гололед (І уровень опасности – желтый).

Однако непогода не продлится долго, осадки прекратятся до 14 января.

Сильные морозы ударят 15 – 16 января

В эти дни в Украине ожидается резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -12...-18 градусов, в северных областях местами будет до -21 градуса. Днем воздух немного прогреется – до -10...-16 градусов.

В течение 17 – 18 января холодная погода сохранится.

Обратите внимание! Погода во вторник, 12 января, на всей территории Украины будет прохладной. Максимальные морозы будут достигать -2 градусов. Однако осадков синоптики не прогнозируют.



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