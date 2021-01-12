Снегопады, метели, мороз и гололедица: где прогнозируют резкое ухудшение погоды
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды с 13 января. В части областей прогнозируют снегопады, сильные порывы ветра, метели, а также гололед на дорогах. А уже 15 – 16 января ожидают ощутимое снижение температуры воздуха – до -21 градуса.
Украину ожидает непогода. Первые ее проявления следует ожидать уже 13 января. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
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В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях синоптики ожидают
- значений снег (высота снежного покрова составит 5 – 15 сантиметров);
- сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду
- метели;
- гололед на дорогах.
В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет
- налипание мокрого снега;
- гололед (І уровень опасности – желтый).
Однако непогода не продлится долго, осадки прекратятся до 14 января.
Сильные морозы ударят 15 – 16 января
В эти дни в Украине ожидается резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -12...-18 градусов, в северных областях местами будет до -21 градуса. Днем воздух немного прогреется – до -10...-16 градусов.
В течение 17 – 18 января холодная погода сохранится.
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