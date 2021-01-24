На западе, в частности в Карпатах, прогнозируют ухудшение погодных условий. 25 января есть вероятность значительного снега и метелей. В связи с этим спасатели предупреждают о снеголавинной опасности и просят быть внимательными на дорогах.

Какой будет погода на Правобережье 25 января

В понедельник в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях пройдет значительный снег. Также следует ожидать метели, а на дорогах – гололедицу. Местами будут образовываться снежные заносы. Это и уровень опасности, желтый. Об этом сообщают пресс-служба МВД и ГСЧС.

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В большинстве западных областей высота снежного покрова будет достигать 5 – 10 сантиметров. А в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях – 10 – 20 сантиметров. В то же время скорость ветра составит 15 – 20 метров в секунду.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украину идет циклон Lars. А он с собой приносит осадки, порой сильные. Поэтому там, где тепло, будет падать дождь, а где минусовая температура – снег, в частности мокрый. А на западе температура опустится до 1... 2 градусов мороза.



Прогноз погоды в Украине на 25 января / Данные Укргидрометцентра

Предупреждение от спасателей

В ГСЧС отмечают: из-за оттепели и выпадения дождя на снежный покров, 25 января в высокогорье Закарпатской области следует ожидать значительную снеголавинную опасность. Это III уровень опасности.

Спасатели предупреждают, что в горах существует угроза оползней снега на дороги. В то же время на отдельных участках может осложниться движение. Также из-за непогоды некоторые города и села могут остаться без света.



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