На высокогорье Карпат, а также в горах Львовской области 20 и 21 февраля следует ожидать значительную снеголавинную опасность.

Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация будет следствием снегопадов.

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Что известно о снеголавинной опасности в Карпатах

Снежный покров на большинстве крутых склонов будет закреплен умеренно или слабо. Поэтому при низких дополнительных нагрузках возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин. Метеорологи говорят о частично неблагоприятных условиях и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Где следует ожидать значительную снеголавинную опасность 20 февраля

Львовская область;

Район снеголавинной станции Плай (Закарпатская область)

Район снеголавинной станции Пожижевская (предел Ивано-Франковской и Закарпатской оласти).

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)

Такая ситуация сохранится на высокогорье Ивано-Франковской области. Здесь снежный покров будет умеренно закрепленным на некоторых крутых склонах. Собственно из-за дополнительных нагрузок там и вероятен сход лавин. Большие природные лавины не прогнозируют. В целом метеорологи говорят о благоприятных условиях.



Снеголавинная опасность в Карпатах на 20 февраля / Данные Укргидрометцентра

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