Непогода в Карпатах: спасатели объявили значительную снеголавинную опасность
Снегопады на территории Запада Украины прекратились, однако непогода еще не отступает из этого региона. 14 февраля спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах.
Источник:ГСЧС
Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовщины. ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности 3 уровня.
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Снеголавинная опасность в Карпатах
По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 – 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность.
Спасатели призвали людей быть осторожными в высокогорье украинских Карпат, а также на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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Что прогнозируют синоптики
На Западе и частично в Центре 14 февраля синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха не будет превышать -9 градусов. На дорогах большинства областей – гололедица (І уровень опасности, желтый).
В Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях следует ожидать метель. А еще Украину окутают лютые морозы, например, на Черниговщине температура опустится до -23 градусов.
В течение 13 – 17 февраля температура воздуха будет минусовой на всей территории Украины. Днем столбики термометров в среднем опустятся до -10 градусов.
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